Трабзонспор вернулся к переговорам по Зубкову. Теперь предлагает более щедрую сделку
В этот раз горняки согласятся?
Фото: ФК Шахтар
"Трабзонспор" еще раз активизирует усилия по приобретению 28-летнего вингера "Шахтера" Александра Зубкова. Сообщается, что "бордово-синие", которые несколько дней назад подписали Данила Сикана, в очередной раз улучшили свое предложение относительно бывшего одноклубника украинского новичка.
Теперь "черноморские штормы" дают гарантированные 6 млн евро, а также намерены заплатить еще 500 тысяч евро в качестве бонуса за выполнение определенных условий.
Турецкий клуб попытался договориться с "Фиорентиной" о трансфере 26-летнего француза Жонатана Иконе, однако он наотрез отказался перебираться в Турцию. Поэтому "бордово-синие" вернулись к варианту с вингером сборной Украины.
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