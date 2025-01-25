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Трабзонспор вернулся к переговорам по Зубкову. Теперь предлагает более щедрую сделку

Трансферы
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В этот раз горняки согласятся?

Трабзонспор вернулся к переговорам по Зубкову. Теперь предлагает более щедрую сделку

Фото: ФК Шахтар

Новина українською

"Трабзонспор" еще раз активизирует усилия по приобретению 28-летнего вингера "Шахтера" Александра Зубкова. Сообщается, что "бордово-синие", которые несколько дней назад подписали Данила Сикана, в очередной раз улучшили свое предложение относительно бывшего одноклубника украинского новичка.

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Теперь "черноморские штормы" дают гарантированные 6 млн евро, а также намерены заплатить еще 500 тысяч евро в качестве бонуса за выполнение определенных условий.

Турецкий клуб попытался договориться с "Фиорентиной" о трансфере 26-летнего француза Жонатана Иконе, однако он наотрез отказался перебираться в Турцию. Поэтому "бордово-синие" вернулись к варианту с вингером сборной Украины.

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Трабзонспор (Трабзон) Шахтер (Донецк) Александр Зубков
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Источник:
Günebakış Haber
Опубликовал: Александр Симченко
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