Трабзонспор вернулся к переговорам по Зубкову. Теперь предлагает более щедрую сделку

"Трабзонспор" еще раз активизирует усилия по приобретению 28-летнего вингера "Шахтера" Александра Зубкова. Сообщается, что "бордово-синие", которые несколько дней назад подписали Данила Сикана, в очередной раз улучшили свое предложение относительно бывшего одноклубника украинского новичка.

Теперь "черноморские штормы" дают гарантированные 6 млн евро, а также намерены заплатить еще 500 тысяч евро в качестве бонуса за выполнение определенных условий.

Турецкий клуб попытался договориться с "Фиорентиной" о трансфере 26-летнего француза Жонатана Иконе, однако он наотрез отказался перебираться в Турцию. Поэтому "бордово-синие" вернулись к варианту с вингером сборной Украины.