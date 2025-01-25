Спиваковский прокомментировал слухи о трансферном бане Карпат
Активность львов могла привести к неприятным последствиям
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Журналист Михаил Спиваковский ответил на вопрос о наличии трансферного бана у львовских "Карпат".
“На данный момент трансферного бана нет. Львовский клуб спокойно регистрирует всех своих новичков”, – сказал ведущий в эфире ютуб-канала “ТаТоТаке”.
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К "зелено-белым" присоединились 4 экс-игрока "Руха": Олег Федор, Алексей Сыч, Илья Квасница и Игорь Краснопир. Также вице-чемпион Первой лиги арендовал аргентинского полузащитника Патрисио Танда. Права на футболиста принадлежат "Расингу" (Авельянеда). Оборону коллектива усилил Тимур Стецьков, с лета 2022 года выступавший в "Кривбассе".
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