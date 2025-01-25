  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Трансферы
  4. Спиваковский прокомментировал слухи о трансферном бане Карпат
В тренде

Спиваковский прокомментировал слухи о трансферном бане Карпат

Трансферы

Активность львов могла привести к неприятным последствиям

Спиваковский прокомментировал слухи о трансферном бане Карпат

скриншот

Новина українською

Журналист Михаил Спиваковский ответил на вопрос о наличии трансферного бана у львовских "Карпат".

“На данный момент трансферного бана нет. Львовский клуб спокойно регистрирует всех своих новичков”, – сказал ведущий в эфире ютуб-канала “ТаТоТаке”.

Читайте также"Карпаты" в дамках. И кажется, что Рух тоже", - журналист рассказал о слиянии двух клубов

К "зелено-белым" присоединились 4 экс-игрока "Руха": Олег Федор, Алексей Сыч, Илья Квасница и Игорь Краснопир. Также вице-чемпион Первой лиги арендовал аргентинского полузащитника Патрисио Танда. Права на футболиста принадлежат "Расингу" (Авельянеда). Оборону коллектива усилил Тимур Стецьков, с лета 2022 года выступавший в "Кривбассе".

По теме
yellow-arrow
Трабзонспор вернулся к переговорам по Зубкову. Теперь предлагает более щедрую сделку
yellow-arrow
Украинский клуб интересуется очередным футболистом албанского Партизани
yellow-arrow
Марино Пушич поблагодарил Сикана: Мне немного грустно
Михаил Спиваковский Карпаты (Львов)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости