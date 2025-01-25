Таловеров заинтересовал клубы из четырех стран
Известно, кому отдает предпочтение его клуб
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник австрийского "ЛАСКа" Максим Таловеров имеет предложения от клубов Испании, Бельгии и США. Об этом сообщает польский журналист Петр Слонка.
Также подписать игрока хочет английский "Плимут". Именно к его предложению склоняется "ЛАСК". Сейчас активно продолжаются переговоры.
Читайте такжеКалюжным не ограничились. Английский клуб положил глаз на еще одного игрока сборной Украины
В этом сезоне 24-летний Таловеров сыграл за австрийцев 19 матчей. Его контракт с клубом рассчитан до середины 2027-го года. Трансферная стоимость по данным Transfermarkt - 2 млн евро.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:BuckarooBanzai
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Известная сумма, которую может получить Динамо за трансфер Бущана от Аль-Шабаб
- Не потянули запросы Динамо. Трансфер Бущана в Саудовскую Аравию может сорваться
- Новый тренер Бельгии, Уокер в Милане, Драмбаев в ЛНЗ и Зинченко в Мадриде? Главные новости за 24 января
- Официально: Шахтер продал форварда в клуб MLS
- Культовый футболист Челси и триумфатор Лиги чемпионов стал частью армии Amazon
- Псевдо-любовница Бекхэма снова даёт о себе знать: почему она решила заговорить о "романе" с футболистом?
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000