Таловеров заинтересовал клубы из четырех стран

Защитник австрийского "ЛАСКа" Максим Таловеров имеет предложения от клубов Испании, Бельгии и США. Об этом сообщает польский журналист Петр Слонка.

Также подписать игрока хочет английский "Плимут". Именно к его предложению склоняется "ЛАСК". Сейчас активно продолжаются переговоры.

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В этом сезоне 24-летний Таловеров сыграл за австрийцев 19 матчей. Его контракт с клубом рассчитан до середины 2027-го года. Трансферная стоимость по данным Transfermarkt - 2 млн евро.