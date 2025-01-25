Английский журналист озвучил новые детали переговоров между Аль-Шабабом и Динамо по Бущану
Осталось дождаться официального подтверждения
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Спортивный комментатор Бен Джейкобс на своей странице в соцсети Х сообщил, что саудовский клуб договорился с лидером УПЛ о переходе Георгия Бущана.
Журналист добавляет, что украинский вратарь поставит свою подпись в контракте продолжительностью 2,5 года.
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Кипер пропустил спарринги с "Марибором" (2:0) и ЦСКА 1948 (4:1), а поединок Лиги Европы против "Галатасарая" (3:3) провел на скамейке запасных. В четверг он сыграл в контрольном матче с "Ллапи" (2:2).
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Источник:Ben Jacobs
Опубликовал: Александр Симченко
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