  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Трансферы
  4. Черноморец попрощается с двумя легионерами
В тренде

Черноморец попрощается с двумя легионерами

Трансферы

Футболисты не убедили Бабича и его помощников

Черноморец попрощается с двумя легионерами

Фото: ФК Чорноморець

Новина українською

Тренерский штаб "Черноморца" больше не рассчитывает на двух африканских легионеров. Контракты будут разорваны в одностороннем порядке, хотя действовали до ближайшего лета.

Читайте такжеЧерноморец заключил контракт с первым зимним новичком

Речь идет о гамбийском защитнике, 21-летнем Мозесе Джарджу, и 20-летнем нигерийском вратаре Чиджоке Аниагбосо. Летом 2023 года они присоединились к "Полесью", но так и не дебютировали за основную команду. После аренды в "Звягеле" Имад Ашур не видел перспектив для них в своей команде.

В последний день трансферного окна оба игрока получили шанс в "Черноморце", но в Одессе тоже не смогли проявить себя. В этом сезоне Джарджу сыграл 7 матчей, Аниагбосо – один.

По теме
yellow-arrow
Английский журналист озвучил новые детали переговоров между Аль-Шабабом и Динамо по Бущану
yellow-arrow
Таловеров заинтересовал клубы из четырех стран
yellow-arrow
Спиваковский прокомментировал слухи о трансферном бане Карпат
Черноморец (Одесса) Мозес Джарджу Чиджоке Аниагбосо
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Inside UPL
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости