Черноморец попрощается с двумя легионерами
Футболисты не убедили Бабича и его помощников
Фото: ФК Чорноморець
Тренерский штаб "Черноморца" больше не рассчитывает на двух африканских легионеров. Контракты будут разорваны в одностороннем порядке, хотя действовали до ближайшего лета.
Речь идет о гамбийском защитнике, 21-летнем Мозесе Джарджу, и 20-летнем нигерийском вратаре Чиджоке Аниагбосо. Летом 2023 года они присоединились к "Полесью", но так и не дебютировали за основную команду. После аренды в "Звягеле" Имад Ашур не видел перспектив для них в своей команде.
В последний день трансферного окна оба игрока получили шанс в "Черноморце", но в Одессе тоже не смогли проявить себя. В этом сезоне Джарджу сыграл 7 матчей, Аниагбосо – один.
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