Агенты Назаренко контактировали с Трабзонспором, – Fotomac

Полузащитник "Полесья" Александр Назаренко может оказаться в турецком "Трабзонспоре".

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Агенты 24-летнего украинца уже предложили его услуги этому клубу. Главному тренеру "черноморских штормов" Шенолу Гюнешу нравится игровой интеллект и влияние на команду, которую демонстрирует украинец.

Александр стал игроком "волков" в августе 2023 года. За его транфсер заплатили 200 тысяч евро. С того времени Назаренко провел 41 матч и оформил 17 результативных действий.