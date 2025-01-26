Агенты Назаренко контактировали с Трабзонспором, – Fotomac
Еще один украинец может присоединиться к бордово-синим
Фото: ФК Полісся
Полузащитник "Полесья" Александр Назаренко может оказаться в турецком "Трабзонспоре".
Агенты 24-летнего украинца уже предложили его услуги этому клубу. Главному тренеру "черноморских штормов" Шенолу Гюнешу нравится игровой интеллект и влияние на команду, которую демонстрирует украинец.
Александр стал игроком "волков" в августе 2023 года. За его транфсер заплатили 200 тысяч евро. С того времени Назаренко провел 41 матч и оформил 17 результативных действий.
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Источник:Fotomac
Опубликовал: Александр Симченко
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