Другие команды могут перехватить Бруниньо у Карпат

Бразильский легионер львовских "Карпат" Бруниньо привлек внимание сразу двух ведущих клубов Украинской Премьер-лиги. Об этом сообщил представитель "зелено-белых" Олег Авдыш в разговоре с "ТаТоТаке".

Читайте также Бруниньо рассказал об адаптации в Карпатах и признался, желает ли остаться в команде в дальнейшем

По его словам, клубы активно интересовались ситуацией вокруг 24-летнего атакующего полузащитника, уточняя, принадлежит игрок "Карпатам" или находится в аренде.

"Он действительно очень перспективен. Мы считаем, что имеем право выкупа, поэтому надеемся сохранить его в команде", – отметил Авдыш.

В этом сезоне Бруниньо в 11 матчах УПЛ забил 3 гола и отдал одну результативную передачу.