Другие команды могут перехватить Бруниньо у Карпат
Футболист заинтересовал участников чемпионата
fckarpaty.org.ua
Бразильский легионер львовских "Карпат" Бруниньо привлек внимание сразу двух ведущих клубов Украинской Премьер-лиги. Об этом сообщил представитель "зелено-белых" Олег Авдыш в разговоре с "ТаТоТаке".
Читайте такжеБруниньо рассказал об адаптации в Карпатах и признался, желает ли остаться в команде в дальнейшем
По его словам, клубы активно интересовались ситуацией вокруг 24-летнего атакующего полузащитника, уточняя, принадлежит игрок "Карпатам" или находится в аренде.
"Он действительно очень перспективен. Мы считаем, что имеем право выкупа, поэтому надеемся сохранить его в команде", – отметил Авдыш.
В этом сезоне Бруниньо в 11 матчах УПЛ забил 3 гола и отдал одну результативную передачу.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:ТаТоТаке
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Серия А. Удинезе - Рома 1:2. Пенальти Довбика завершает ужасные серии
- Мбаппе, который занимает 2-е место в гонке бомбардиров Ла Лиги, высказался об игроке, который занимает первое место.
- Главный тренер Наполи назвал виновных в переходе Хвичи Кварацхелии в ПСЖ
- Черноморец попрощается с двумя легионерами
- Роналду на вершине, а Бекхэм замыкает пятёрку: сколько зарабатывают футбольные звезды в Instagram?
- Псевдо-любовница Бекхэма снова даёт о себе знать: почему она решила заговорить о "романе" с футболистом?
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000