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Другие команды могут перехватить Бруниньо у Карпат

Трансферы
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Футболист заинтересовал участников чемпионата

Другие команды могут перехватить Бруниньо у Карпат

fckarpaty.org.ua

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Бразильский легионер львовских "Карпат" Бруниньо привлек внимание сразу двух ведущих клубов Украинской Премьер-лиги. Об этом сообщил представитель "зелено-белых" Олег Авдыш в разговоре с "ТаТоТаке".

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По его словам, клубы активно интересовались ситуацией вокруг 24-летнего атакующего полузащитника, уточняя, принадлежит игрок "Карпатам" или находится в аренде.

"Он действительно очень перспективен. Мы считаем, что имеем право выкупа, поэтому надеемся сохранить его в команде", – отметил Авдыш.

В этом сезоне Бруниньо в 11 матчах УПЛ забил 3 гола и отдал одну результативную передачу.

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Карпаты (Львов) Бруниньо
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Александр Симченко
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