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Трабзонспор активно контактирует на счет перехода футболиста Динамо, – Fotomac

Трансферы
Обновлено

Официальной информации о переговорах нет

Трабзонспор активно контактирует на счет перехода футболиста Динамо, – Fotomac

Фото: ФК Динамо

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Турецкие СМИ сообщают, что клуб из Трабзона уже 1,5 недели "имеет интенсивные контакты" относительно потенциального перехода Дениса Попова.

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"Бордово-синие" продолжают свои стремления в оформлении соглашения для усиления 25-летним футболистом до закрытия зимнего трансферного окна. Правда, не уточняется, с кем же ведутся эти контакты.

Ранее сообщалось, что "Динамо" не получало никаких предложений по защитнику. Его контракт с "Динамо" рассчитан до лета 2026 года. Соответственно, "черноморским штормам" придется проводить переговоры с киевским клубом, а не с агентами футболиста.

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Трабзонспор (Трабзон) Динамо (Киев) Денис Попов
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Источник:
Fotomac
Опубликовал: Александр Симченко
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