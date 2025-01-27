Трабзонспор активно контактирует на счет перехода футболиста Динамо, – Fotomac
Официальной информации о переговорах нет
Фото: ФК Динамо
Турецкие СМИ сообщают, что клуб из Трабзона уже 1,5 недели "имеет интенсивные контакты" относительно потенциального перехода Дениса Попова.
Читайте такжеВацко: Удинезе и Штутгарт летом интересовались Поповым. Мы здесь смеемся, а они видят в нем потенциал
"Бордово-синие" продолжают свои стремления в оформлении соглашения для усиления 25-летним футболистом до закрытия зимнего трансферного окна. Правда, не уточняется, с кем же ведутся эти контакты.
Ранее сообщалось, что "Динамо" не получало никаких предложений по защитнику. Его контракт с "Динамо" рассчитан до лета 2026 года. Соответственно, "черноморским штормам" придется проводить переговоры с киевским клубом, а не с агентами футболиста.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Fotomac
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Известны оценки Довбика за матч против Удинезе, в котором он отметился голом
- Серия А. Удинезе - Рома 1:2. Пенальти Довбика завершает ужасные серии
- Довбик забил гол в третьем матче Серии А подряд. ВИДЕО
- Черноморец попрощается с двумя легионерами
- Жена Серхио Рамоса: старше на 8 лет, мама четверых детей и обладательница фигуры, которой восхищаются молодые девушки
- Культовый футболист Челси и триумфатор Лиги чемпионов стал частью армии Amazon
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000