Нагорняк: Динамо хочет Шапаренко продать. Как продать? Куда продать? Ему уже будет 27 лет

Сергей Нагорняк прокомментировал перспективы продажи главных звезд "горняков" и киевлян.

“Судаков сыграл такой матч против "Бреста". Если есть спрос, конечно, нужно продавать. Надо и ему шанс давать и заработать деньги. "Шахтер" хочет за чемпионство побороться. Но тяжело будет. У них есть матч в запасе, но отрыв от первого "Динамо" составляет 10 очков. Интересно будет посмотреть. А насчет трансферов "Шахтер" и так молодцы. Они продали Келси и Сикана.

В этом сезоне самого престижного еврокубка дончане набрали 7 очков. А мы привыкли к другому "Шахтеру". В этом сезоне наши клубы провалили еврокубки. А это витрина!”