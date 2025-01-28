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Нагорняк: Динамо хочет Шапаренко продать. Как продать? Куда продать? Ему уже будет 27 лет

Трансферы
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Наставник Эпицентра – о трансферных буднях украинских грандов

Нагорняк: Динамо хочет Шапаренко продать. Как продать? Куда продать? Ему уже будет 27 лет

Фото: ФК Епіцентр / Автор невідомий

Новина українською

Сергей Нагорняк прокомментировал перспективы продажи главных звезд "горняков" и киевлян.

“Судаков сыграл такой матч против "Бреста". Если есть спрос, конечно, нужно продавать. Надо и ему шанс давать и заработать деньги. "Шахтер" хочет за чемпионство побороться. Но тяжело будет. У них есть матч в запасе, но отрыв от первого "Динамо" составляет 10 очков. Интересно будет посмотреть. А насчет трансферов "Шахтер" и так молодцы. Они продали Келси и Сикана.

В этом сезоне самого престижного еврокубка дончане набрали 7 очков. А мы привыкли к другому "Шахтеру". В этом сезоне наши клубы провалили еврокубки. А это витрина!”

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"Бражко – молодой пацан. Ему недавно исполнилось 23 года. Он только начал играть. А Шапаренко уже будет 27 лет. Надо уже ехать куда-нибудь. Я имею в виду попробовать.

"Динамо" хочет Шапаренко продать. Как продать? Куда продать? Он не хочет в "Трабзонспор". Наверное, хочет в другой чемпионат”, – предположил Нагорняк.

В среду "Шахтер" будет играть против "Боруссии", а в четверг – киевляне встретятся с РФШ.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Александр Симченко
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