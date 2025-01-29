Футболист сборной Коста-Рики усилит Ворсклу, – Claro sports
Попытается проявить себя во второй части сезона
Фото - ESPN
Полтавская команда в ближайшее время договорится о сотрудничестве с 24-летним центральным защитником костариканского клуба "Эредиано" Фернаном Фаэрроном. Игрок национальной сборной Коста-Рики должен прибыть в Турцию, где "зелено-белые" проводят зимние сборы.
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По информации источника, футболист перейдет в украинский коллектив на правах аренды сроком на 6 месяцев с опцией выкупа.
Фернан выступает за "Эредиано" с января 2023 года (87 матчей, 37 желтых карточек, 5 удалений). В 2024 Фаэррон дебютировал в составе национальной сборной и сыграл уже 4 поединка, заработав 2 предупреждения.
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