Греческий центрбек, которым интересуется Кривбасс, определился с местом продолжения карьеры
Сомнения в безопасности повлияли на окончательное решение
Фото - Слован Ліберец
Бронзовый призер УПЛ пытался подписать центрбека "Слована" (Либерец) Мариоса Пурзитидиса, но игрок отказался переезжать в Украину из-за войны.
Греческий защитник перешел на правах аренды в другой чешский клуб – "Дукла" (Прага). Он выступает в местном чемпионате с осени 2020 года (105 матчей, 22 желтых карточки). Футболист успел принять участие в трех январских спаррингах "Слована". Мариос – воспитанник "Бебидеса 2000". На профессиональном уровне дебютировал в составе "Платаньяса".
Криворожский клуб активно продолжает поиск центрбека, обратив внимание на балканский рынок
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Источник:Бий-біжи
Опубликовал: Александр Симченко
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