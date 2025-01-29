Греческий центрбек, которым интересуется Кривбасс, определился с местом продолжения карьеры

Бронзовый призер УПЛ пытался подписать центрбека "Слована" (Либерец) Мариоса Пурзитидиса, но игрок отказался переезжать в Украину из-за войны.

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Греческий защитник перешел на правах аренды в другой чешский клуб – "Дукла" (Прага). Он выступает в местном чемпионате с осени 2020 года (105 матчей, 22 желтых карточки). Футболист успел принять участие в трех январских спаррингах "Слована". Мариос – воспитанник "Бебидеса 2000". На профессиональном уровне дебютировал в составе "Платаньяса".

Криворожский клуб активно продолжает поиск центрбека, обратив внимание на балканский рынок