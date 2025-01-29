  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Трансферы
  4. Греческий центрбек, которым интересуется Кривбасс, определился с местом продолжения карьеры
В тренде

Греческий центрбек, которым интересуется Кривбасс, определился с местом продолжения карьеры

Трансферы
Обновлено

Сомнения в безопасности повлияли на окончательное решение

Греческий центрбек, которым интересуется Кривбасс, определился с местом продолжения карьеры

Фото - Слован Ліберец

Новина українською

Бронзовый призер УПЛ пытался подписать центрбека "Слована" (Либерец) Мариоса Пурзитидиса, но игрок отказался переезжать в Украину из-за войны.

Читайте такжеКривбасс следит за африканским нападающим из чемпионата Словакии

Греческий защитник перешел на правах аренды в другой чешский клуб – "Дукла" (Прага). Он выступает в местном чемпионате с осени 2020 года (105 матчей, 22 желтых карточки). Футболист успел принять участие в трех январских спаррингах "Слована". Мариос – воспитанник "Бебидеса 2000". На профессиональном уровне дебютировал в составе "Платаньяса".

Криворожский клуб активно продолжает поиск центрбека, обратив внимание на балканский рынок

По теме
yellow-arrow
Динамо попытается подписать одного из игроков, которых брал на просмотр
yellow-arrow
Футболист сборной Коста-Рики усилит Ворсклу, – Claro sports
yellow-arrow
Пихаленок мог оказаться за океаном, – Авдыш
Кривбасс (Кривой Рог)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Бий-біжи
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости