Динамо попытается подписать одного из игроков, которых брал на просмотр

"Динамо" ведет переговоры с "Суперспорт Юнайтед" о подписании защитника Име Окона. Футболист находился на просмотре в киевском клубе во время зимнего сбора в Турции и сыграл в трех спаррингах против "Видзева", "Марибора" и "Ллапи".

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Ранее сообщалось, что "Динамо" отказалось от услуг южноафриканского спортсмена.

Име дебютировал в первой команде "Суперспорт Юнайтед" в прошлом сезоне. С того времени Окон провел 38 поединков во всех соревнованиях и забил 1 гол. Сейчас коллектив занимает девятую строчку в первенстве ЮАР.