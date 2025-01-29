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Динамо попытается подписать одного из игроков, которых брал на просмотр

Трансферы
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20-летний легионер все еще может оказаться в украинском коллективе

Динамо попытается подписать одного из игроков, которых брал на просмотр

Фото - Динамо

Новина українською

"Динамо" ведет переговоры с "Суперспорт Юнайтед" о подписании защитника Име Окона. Футболист находился на просмотре в киевском клубе во время зимнего сбора в Турции и сыграл в трех спаррингах против "Видзева", "Марибора" и "Ллапи".

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Ранее сообщалось, что "Динамо" отказалось от услуг южноафриканского спортсмена.

Име дебютировал в первой команде "Суперспорт Юнайтед" в прошлом сезоне. С того времени Окон провел 38 поединков во всех соревнованиях и забил 1 гол. Сейчас коллектив занимает девятую строчку в первенстве ЮАР.

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Источник:
snl24
Опубликовал: Александр Симченко
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