Динамо попытается подписать одного из игроков, которых брал на просмотр
20-летний легионер все еще может оказаться в украинском коллективе
Фото - Динамо
"Динамо" ведет переговоры с "Суперспорт Юнайтед" о подписании защитника Име Окона. Футболист находился на просмотре в киевском клубе во время зимнего сбора в Турции и сыграл в трех спаррингах против "Видзева", "Марибора" и "Ллапи".
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Ранее сообщалось, что "Динамо" отказалось от услуг южноафриканского спортсмена.
Име дебютировал в первой команде "Суперспорт Юнайтед" в прошлом сезоне. С того времени Окон провел 38 поединков во всех соревнованиях и забил 1 гол. Сейчас коллектив занимает девятую строчку в первенстве ЮАР.
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Источник:snl24
Опубликовал: Александр Симченко
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