Турецкие СМИ: Руководство Шахтера с легкостью согласится на продажу Зубкова после того, как европейское приключение закончится
Черноморские штормы все еще надеются на трансфер
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Вингер донецкого "Шахтера" Александр Зубков в ближайшее время может перебраться в чемпионат Турции.
"Целью №1 для "Трабзонспора" в этот трансферный период является Зубков. Хотя "бордово-синие" уже давно ведут переговоры с "Шахтером" о подписании 28-летнего вингера, им пока не удалось достичь желаемого. Турецкий гранд сделает новое предложение украинскому клубу после того, как он сыграет свой матч в Лиге чемпионов”.
“Ожидается, что руководство “Шахтера”, занимающего 27 место в таблице, с легкостью согласится на продажу лидера после того, как европейское приключение закончится. Есть вероятность, что руководство согласится на предложение в 6 млн евро. Александр Зубков – именно тот футболист, которого ищет Шенол Гюнеш”, – сообщают журналисты.
Александр в поединке против "Бреста" появился лишь на 83-й минуте. Впрочем, он мог отличиться в компенсированное время, но гол был отменен из-за нарушения правил.
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