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Турецкие СМИ: Руководство Шахтера с легкостью согласится на продажу Зубкова после того, как европейское приключение закончится

Трансферы
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Черноморские штормы все еще надеются на трансфер

Турецкие СМИ: Руководство Шахтера с легкостью согласится на продажу Зубкова после того, как европейское приключение закончится

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Вингер донецкого "Шахтера" Александр Зубков в ближайшее время может перебраться в чемпионат Турции.

"Целью №1 для "Трабзонспора" в этот трансферный период является Зубков. Хотя "бордово-синие" уже давно ведут переговоры с "Шахтером" о подписании 28-летнего вингера, им пока не удалось достичь желаемого. Турецкий гранд сделает новое предложение украинскому клубу после того, как он сыграет свой матч в Лиге чемпионов”.

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“Ожидается, что руководство “Шахтера”, занимающего 27 место в таблице, с легкостью согласится на продажу лидера после того, как европейское приключение закончится. Есть вероятность, что руководство согласится на предложение в 6 млн евро. Александр Зубков – именно тот футболист, которого ищет Шенол Гюнеш”, – сообщают журналисты.

Александр в поединке против "Бреста" появился лишь на 83-й минуте. Впрочем, он мог отличиться в компенсированное время, но гол был отменен из-за нарушения правил.

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Трабзонспор (Трабзон) Александр Зубков
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Источник:
Dynamomania
Опубликовал: Александр Симченко
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