Шахтер и Гамбург конкурируют за хорватского защитника
Горняки ищут усиление обороны
Фото - Robert Matic
Защитник "Хайдука" Доминик Прпич скоро может оказаться в УПЛ. Хорватская пресса утверждает, что "Шахтер" уже сделал предложение 20-летнему игроку.
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Также в услугах футболиста заинтересован немецкий "Гамбург". Сообщается, что коллектив из Сплита готов продать игрока из-за финансовых проблем.
Доминик присоединился к "Хайдуку" в возрасте 13 лет. В первой команде дебютировал в сезоне 2022/23. Первую половину прошедшей кампании провел в аренде в составе словенского "Радомле". Его рыночная стоимость оценивается в 2,4 млн евро.
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Источник:Jutarnjilist
Опубликовал: Александр Симченко
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