  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Трансферы
  4. Шахтер и Гамбург конкурируют за хорватского защитника
В тренде

Шахтер и Гамбург конкурируют за хорватского защитника

Трансферы

Горняки ищут усиление обороны

Шахтер и Гамбург конкурируют за хорватского защитника

Фото - Robert Matic

Новина українською

Защитник "Хайдука" Доминик Прпич скоро может оказаться в УПЛ. Хорватская пресса утверждает, что "Шахтер" уже сделал предложение 20-летнему игроку.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Также в услугах футболиста заинтересован немецкий "Гамбург". Сообщается, что коллектив из Сплита готов продать игрока из-за финансовых проблем.

Доминик присоединился к "Хайдуку" в возрасте 13 лет. В первой команде дебютировал в сезоне 2022/23. Первую половину прошедшей кампании провел в аренде в составе словенского "Радомле". Его рыночная стоимость оценивается в 2,4 млн евро.

По теме
yellow-arrow
Турецкие СМИ: Руководство Шахтера с легкостью согласится на продажу Зубкова после того, как европейское приключение закончится
yellow-arrow
Динамо попытается подписать одного из игроков, которых брал на просмотр
yellow-arrow
Греческий центрбек, которым интересуется Кривбасс, определился с местом продолжения карьеры
Хайдук (Сплит) Шахтер (Донецк) Гамбург
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Jutarnjilist
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости