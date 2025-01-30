Колос проводит непростые переговоры с румынским хавбеком

Полузащитник "Университати" Владимир Скречу может оказаться в "Колосе". Между сторонами продолжаются сложные переговоры, но сам игрок стремится покинуть клуб.

Читайте также Колос объявил о переходе защитника молодежной сборной Румынии

Опорный хавбек дебютировал в составе "студентов" в сезоне 2016/17, когда ему было 16 лет. Он провел 203 встречи в футболке "чемпионов большой любви" во всех соревнованиях.

В 2024 году Владимир впервые появился в матче национальной сборной Румынии. Сейчас в его активе 4 поединка. После 23 туров национального первенства "Университатя" замыкает топ-5. Трансферная стоимость Скречу – 2 млн евро.