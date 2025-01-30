Колос проводит непростые переговоры с румынским хавбеком
Желание игрока может помочь заключить сделку
Фото - Captură Digi Sport
Полузащитник "Университати" Владимир Скречу может оказаться в "Колосе". Между сторонами продолжаются сложные переговоры, но сам игрок стремится покинуть клуб.
Опорный хавбек дебютировал в составе "студентов" в сезоне 2016/17, когда ему было 16 лет. Он провел 203 встречи в футболке "чемпионов большой любви" во всех соревнованиях.
В 2024 году Владимир впервые появился в матче национальной сборной Румынии. Сейчас в его активе 4 поединка. После 23 туров национального первенства "Университатя" замыкает топ-5. Трансферная стоимость Скречу – 2 млн евро.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Бий-біжи
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Боруссия Дортмунд - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Брест - Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Барселона – Аталанта. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 29.01.2025
- Турецкие СМИ: Руководство Шахтера с легкостью согласится на продажу Зубкова после того, как европейское приключение закончится
- Легенда футбола из Уругвая: как любовь стала главной победой Луиса Суареса
- Культовый футболист Челси и триумфатор Лиги чемпионов стал частью армии Amazon
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000