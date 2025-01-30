  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Трансферы
  4. Колос проводит непростые переговоры с румынским хавбеком
В тренде

Колос проводит непростые переговоры с румынским хавбеком

Трансферы
Обновлено

Желание игрока может помочь заключить сделку

Колос проводит непростые переговоры с румынским хавбеком

Фото - Captură Digi Sport

Новина українською

Полузащитник "Университати" Владимир Скречу может оказаться в "Колосе". Между сторонами продолжаются сложные переговоры, но сам игрок стремится покинуть клуб.

Читайте такжеКолос объявил о переходе защитника молодежной сборной Румынии

Опорный хавбек дебютировал в составе "студентов" в сезоне 2016/17, когда ему было 16 лет. Он провел 203 встречи в футболке "чемпионов большой любви" во всех соревнованиях.

В 2024 году Владимир впервые появился в матче национальной сборной Румынии. Сейчас в его активе 4 поединка. После 23 туров национального первенства "Университатя" замыкает топ-5. Трансферная стоимость Скречу – 2 млн евро.

По теме
yellow-arrow
Шахтер и Гамбург конкурируют за хорватского защитника
yellow-arrow
Турецкие СМИ: Руководство Шахтера с легкостью согласится на продажу Зубкова после того, как европейское приключение закончится
yellow-arrow
Динамо попытается подписать одного из игроков, которых брал на просмотр
Университатя Крайова Колос (Ковалевка)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Бий-біжи
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости