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В Transfermarkt появилась информация о переходе нового легионера в Полесье

Трансферы
Обновлено

Следует дождаться официального подтверждения

В Transfermarkt появилась информация о переходе нового легионера в Полесье

Фото - Mais futebol

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Вингер португальского "Эшторила" U-23 Андре Гонсалвеш в скором времени может присоединиться к житомирскому коллективу. Об этом утверждает Transfermarkt.

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21-летний форвард стал футболистом "канареек" в прошлом сезоне. В составе молодежного состава U-23 он забил 8 голов. В основной команде он сыграл первый и последний раз в 1/32 финала текущего Кубка Португалии. Нападающий провел 25 минут во встрече против "Лузитану" (0:0, 3:4 по пенальти).

Ранее Андре выступал в системе лиссабонского "Спортинга", защищая цвета дубля и коллектива U-23.

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Источник: Шахтер проявляет интерес к форварду сборной Танзании
Эшторил Полесье (Житомир)
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Источник:
Transfermarkt
Опубликовал: Александр Симченко
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