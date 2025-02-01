В Transfermarkt появилась информация о переходе нового легионера в Полесье
Следует дождаться официального подтверждения
Фото - Mais futebol
Вингер португальского "Эшторила" U-23 Андре Гонсалвеш в скором времени может присоединиться к житомирскому коллективу. Об этом утверждает Transfermarkt.
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21-летний форвард стал футболистом "канареек" в прошлом сезоне. В составе молодежного состава U-23 он забил 8 голов. В основной команде он сыграл первый и последний раз в 1/32 финала текущего Кубка Португалии. Нападающий провел 25 минут во встрече против "Лузитану" (0:0, 3:4 по пенальти).
Ранее Андре выступал в системе лиссабонского "Спортинга", защищая цвета дубля и коллектива U-23.
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