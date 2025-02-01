Еще один футболист Шахтера может присоединиться к Черноморцу

Одесский "Черноморец" сейчас просматривает таджикского полузащитника "Шахтера" Хусрава Тоирова.

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Вторую половину 2024 года футболист провел в составе "Атырау" из Казахстана на правах аренды. Именно из этой команды он перешел к "горнякам" в марте 2023-го за 300 тысяч евро.

В первом коллективе "оранжево-черных" игрок провел всего 2 встречи. В прошедшем чемпионате Казахстана Хусрав появлялся в восьми поединках, но в половине случаев провел на поле максимум 12 минут. Также в 21-м туре он помог обыграть "Женис", отличившись точным ударом (2:1).