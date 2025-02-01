  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Трансферы
  4. Калюжного хотят видеть в Германии. Также идут переговоры с бывшей командой
В тренде

Калюжного хотят видеть в Германии. Также идут переговоры с бывшей командой

Трансферы

У футболиста активное межсезонье

Калюжного хотят видеть в Германии. Также идут переговоры с бывшей командой

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

Интерес к полузащитнику "Александрии" Ивану Калюжному проявляют "Герта" и "Металлист 1925", сообщил журналист Михаил Спиваковский в выпуске "ТаТоТаке".

"По нашей информации, в Анталии возле расположения "Александрии" высадился десант из немецкой "Герты". В первую очередь речь идет о Тимоне Паулсе, который выполняет в клубе функции председателя рекрутингового отдела и занимается скаутингово-селекционным направлением".

Читайте такжеАнглийский клуб сделал предложение по Калюжному: известен ответ хавбека Александрии

"Мои источники говорят, что основная цель этого почтенного господина – переговоры по Ивану Калюжному. Есть информация, что "Герта" уже сделала предложение Калюжному, но наши источники отрицают, что "Герта" официально вышла на украинский клуб.

Параллельно Иван и его агенты ведут переговоры с "Металлистом 1925". Они хотят подписать его летом как свободного агента. Если в "Плимуте" Ивану предлагали 25 в валюте, то "Металлист 1925" готовы дать 30”, – сказал Спиваковский.

Калюжный уже выступал в харьковском коллективе в сезоне 2018/19 на правах аренды.

По теме
yellow-arrow
В расположение Колоса приехал защитник одного из лучших клубов Хорватии
yellow-arrow
Не все еще решено. Трабзонспор продолжает вести переговоры по Зубкову и Назаренко
yellow-arrow
Ворскла договорилась о трансфере с игроком сборной Коста-Рики
Герта (Берлин) ФК Александрия Иван Калюжный Металлист 1925 (Харьков)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости