Калюжного хотят видеть в Германии. Также идут переговоры с бывшей командой
У футболиста активное межсезонье
Фото: ФК Олександрія
Интерес к полузащитнику "Александрии" Ивану Калюжному проявляют "Герта" и "Металлист 1925", сообщил журналист Михаил Спиваковский в выпуске "ТаТоТаке".
"По нашей информации, в Анталии возле расположения "Александрии" высадился десант из немецкой "Герты". В первую очередь речь идет о Тимоне Паулсе, который выполняет в клубе функции председателя рекрутингового отдела и занимается скаутингово-селекционным направлением".
"Мои источники говорят, что основная цель этого почтенного господина – переговоры по Ивану Калюжному. Есть информация, что "Герта" уже сделала предложение Калюжному, но наши источники отрицают, что "Герта" официально вышла на украинский клуб.
Параллельно Иван и его агенты ведут переговоры с "Металлистом 1925". Они хотят подписать его летом как свободного агента. Если в "Плимуте" Ивану предлагали 25 в валюте, то "Металлист 1925" готовы дать 30”, – сказал Спиваковский.
Калюжный уже выступал в харьковском коллективе в сезоне 2018/19 на правах аренды.
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