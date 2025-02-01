Калюжного хотят видеть в Германии. Также идут переговоры с бывшей командой

Интерес к полузащитнику "Александрии" Ивану Калюжному проявляют "Герта" и "Металлист 1925", сообщил журналист Михаил Спиваковский в выпуске "ТаТоТаке".

"По нашей информации, в Анталии возле расположения "Александрии" высадился десант из немецкой "Герты". В первую очередь речь идет о Тимоне Паулсе, который выполняет в клубе функции председателя рекрутингового отдела и занимается скаутингово-селекционным направлением".

"Мои источники говорят, что основная цель этого почтенного господина – переговоры по Ивану Калюжному. Есть информация, что "Герта" уже сделала предложение Калюжному, но наши источники отрицают, что "Герта" официально вышла на украинский клуб.

Параллельно Иван и его агенты ведут переговоры с "Металлистом 1925". Они хотят подписать его летом как свободного агента. Если в "Плимуте" Ивану предлагали 25 в валюте, то "Металлист 1925" готовы дать 30”, – сказал Спиваковский.