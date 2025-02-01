У Динамо появились конкуренты в борьбе за Окона

Генеральный директор "Суперспорт Юнайтед" Стэн Мэтьюз заявил, что Име Окон может провести последнюю игру за команду. По его словам, защитник получил два предложения от крупных зарубежных клубов. Функционер не стал называть эти коллективы.

"Я ожидаю, что в ближайшие дни Име, вероятно, уедет за границу, и субботний вечер, скорее всего, станет его последней игрой за клуб, если все пойдет по плану", – сообщил функционер.

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Ранее Окон был на просмотре в "Динамо", якобы заинтересованном в его подписании. Отмечается, что кроме киевского клуба на футболиста также претендует датский "Мидтьюлланн".