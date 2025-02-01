Александрия попрощалась с атакующим полузащитником
В последнее время имел мало игрового времени
Фото: ФК Олександрія
"Александрия" объявила об уходе полузащитника Дениса Костышина. Контракт прекращен по обоюдному согласию сторон.
Футболист выступал за "горожан" с 2022-го года. За это время сыграл 21 матч и забил 2 гола.
В текущем сезоне Костышин имеет в активе 9 сыгранных поединков (232 мин.), один из которых провел за вторую команду "Александрии". Забил 1 гол и отдал 2 ассиста.
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Источник:Олександрія
Опубликовал: Виктор Иванчук
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