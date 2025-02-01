Тренер Трабзонспора сообщил о подписании игрока Шахтера
Ждем официоз
Фото: ФК Шахтар / Автор невідомий
Главный тренер "Трабзонспора" Шенол Гюнеш объявил на пресс-конференции о подписании полузащитника "Шахтера" Александра Зубкова.
"Возвращение Савича очень важно. Мы еще купим защитника. Также будем смотреть на полузащиту, в зависимости от развития событий. Возможно, появится еще одна позиция. Также будем смотреть на имеющихся игроков, в зависимости от того, уйдут они или нет. Трансфер Зубкова завершился, удачи ему, он хороший игрок, я надеюсь, что он принесет пользу команде", - сказал Гюнеш.
Напомним, "Трабзонспор" этой зимой подписал украинца Даниила Сикана. Портал ТаТоТаке сообщает, что турки также сделали предложение "Полесью" по переходу Александра Назаренко.
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