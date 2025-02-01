Тренер Трабзонспора сообщил о подписании игрока Шахтера

Главный тренер "Трабзонспора" Шенол Гюнеш объявил на пресс-конференции о подписании полузащитника "Шахтера" Александра Зубкова.

"Возвращение Савича очень важно. Мы еще купим защитника. Также будем смотреть на полузащиту, в зависимости от развития событий. Возможно, появится еще одна позиция. Также будем смотреть на имеющихся игроков, в зависимости от того, уйдут они или нет. Трансфер Зубкова завершился, удачи ему, он хороший игрок, я надеюсь, что он принесет пользу команде", - сказал Гюнеш.