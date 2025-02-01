Еще один клуб АПЛ изучает возможность трансфера Бражко
Пока что без предложения
dynamo.kiev.ua
Кроме "Вулверхэмптона" хавбеком "Динамо" Владимиром Бражко также интересуется клуб Ильи Забарного "Борнмут". Об интересе со стороны "вишен" сообщалось и раньше.
Пока команда не делала предложение, но детально изучает возможность трансфера.
Полузащитник в середине декабря получил травму, поэтому пропустил последний матч года против "Вереса" (1:0) и все последующие встречи в январе 2025-го. Рыночная стоимость Владимира оценивается в 8,8 млн евро. В текущем сезоне он провел 25 поединков во всех соревнованиях (6 результативных действий).
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Источник:Динамівець
Опубликовал: Александр Симченко
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