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Еще один клуб АПЛ изучает возможность трансфера Бражко

Трансферы

Пока что без предложения

Еще один клуб АПЛ изучает возможность трансфера Бражко

dynamo.kiev.ua

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Кроме "Вулверхэмптона" хавбеком "Динамо" Владимиром Бражко также интересуется клуб Ильи Забарного "Борнмут". Об интересе со стороны "вишен" сообщалось и раньше.

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Пока команда не делала предложение, но детально изучает возможность трансфера.

Полузащитник в середине декабря получил травму, поэтому пропустил последний матч года против "Вереса" (1:0) и все последующие встречи в январе 2025-го. Рыночная стоимость Владимира оценивается в 8,8 млн евро. В текущем сезоне он провел 25 поединков во всех соревнованиях (6 результативных действий).

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Динамо (Киев) Борнмут Владимир Бражко
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Источник:
Динамівець
Опубликовал: Александр Симченко
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