Еще один клуб АПЛ изучает возможность трансфера Бражко

Кроме "Вулверхэмптона" хавбеком "Динамо" Владимиром Бражко также интересуется клуб Ильи Забарного "Борнмут". Об интересе со стороны "вишен" сообщалось и раньше.

Пока команда не делала предложение, но детально изучает возможность трансфера.

Полузащитник в середине декабря получил травму, поэтому пропустил последний матч года против "Вереса" (1:0) и все последующие встречи в январе 2025-го. Рыночная стоимость Владимира оценивается в 8,8 млн евро. В текущем сезоне он провел 25 поединков во всех соревнованиях (6 результативных действий).