Стали известны вероятные детали перехода Дячука в Сарагосу
Похоже, появится еще один украинский футболист за границей
fcdynamo.com
Как сообщают источники Telegram-канала "Футбол з вертольоту", защитник "Динамо" Максим Дячук уже де-факто и де-юре в "Сарагосе".
Читайте такжеДячук: Конечно, приятно опережать Шахтер на 10 очков
Речь идет об аренде до конца сезона с правом выкупа. Если испанцы воспользуются своей опцией, то киевляне могут заработать около 1-1,5 млн евро с учетом бонусов. О переходе должно быть объявлено в ближайшее время.
Максим дебютировал в первой команде киевлян в сезоне 2022/23. С того времени Дячук провел 43 встречи во всех соревнованиях. В январе он участвовал в трех спаррингах.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Футбол з вертольоту
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Еще один украинский игрок с Динамо может начать играть за клуб из Европы
- Главный тренер Реал Мадрида объяснил проигрыш в 22 туре
- Решфорд сегодня пройдет медосмотр перед переходом в другой английский клуб. Соглашение закрыто
- Александрия попрощалась с атакующим полузащитником
- Нагоре Аранбуру – женщина, которая покорила сердце Хаби Алонсо
- Жена Серхио Рамоса: старше на 8 лет, мама четверых детей и обладательница фигуры, которой восхищаются молодые девушки
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000