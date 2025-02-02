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Стали известны вероятные детали перехода Дячука в Сарагосу

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Стали известны вероятные детали перехода Дячука в Сарагосу

fcdynamo.com

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Как сообщают источники Telegram-канала "Футбол з вертольоту", защитник "Динамо" Максим Дячук уже де-факто и де-юре в "Сарагосе".

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Речь идет об аренде до конца сезона с правом выкупа. Если испанцы воспользуются своей опцией, то киевляне могут заработать около 1-1,5 млн евро с учетом бонусов. О переходе должно быть объявлено в ближайшее время.

Максим дебютировал в первой команде киевлян в сезоне 2022/23. С того времени Дячук провел 43 встречи во всех соревнованиях. В январе он участвовал в трех спаррингах.

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Сарагоса Динамо (Киев) Максим Дячук
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Источник:
Футбол з вертольоту
Опубликовал: Александр Симченко
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