Азаров признался, какие клубы хотели его подписать летом. Шахтер всем отказал

Левый защитник "Шахтера" Иракли Азаров рассказал, что летом прошлого года его хотели подписать 3 клуба. Однако дончане заблокировали эти попытки.

"Летом были предложения от "Наполи", "Болоньи" и "Селтика", но "Шахтер" отклонил их. Я уважаю их решение", - сказал Азаров.

В этом сезоне Азаров сыграл за "Шахтер" 10 матчей. Стоимость игрока по данным Transfermarkt - 4,5 млн евро.