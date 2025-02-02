Азаров признался, какие клубы хотели его подписать летом. Шахтер всем отказал
Здесь надо знать цифры
Шахтар
Левый защитник "Шахтера" Иракли Азаров рассказал, что летом прошлого года его хотели подписать 3 клуба. Однако дончане заблокировали эти попытки.
"Летом были предложения от "Наполи", "Болоньи" и "Селтика", но "Шахтер" отклонил их. Я уважаю их решение", - сказал Азаров.
В этом сезоне Азаров сыграл за "Шахтер" 10 матчей. Стоимость игрока по данным Transfermarkt - 4,5 млн евро.
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Источник:Geo Team
Опубликовал: Виктор Иванчук
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