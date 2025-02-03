Динамо не просто будет подписать футболиста Зиры. Клуб уже отказал 5 потенциальным покупателям, – инсайдер

Известный инсайдер Руди Галетти рассказал о вероятном переходе вингера "Зиры" Салифу Сума в "Динамо". Он утверждает, что киевляне действительно им интересуются, а азербайджанский клуб хочет получить за него 800 тысяч евро и процент от последующей продажи.

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Также инсайдер добавляет, что "Зира" уже отказала трем российским клубам, черкасскому ЛНЗ и французскому "Греноблю".

Дубль гвинейского нападающего помог в 21-м туре чемпионата Азербайджана оформить волевую победу над "Карабахом" (3:2). В его активе 6 точных ударов в 19 встречах национального первенства.