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Шахтер направил предложение Флуминенсе для трансфера нападающего

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И снова бразилец

Шахтер направил предложение Флуминенсе для трансфера нападающего

Фото - Флуминенсе

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"Флуминенсе" получил предложение от донецкого "Шахтера" за 17+2 млн євро для трансфера основного 18-летнего нападающего Кауа Элиаса. Клуб начал переговоры и процесс активно развивается.

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Молодой форвард уже забил 10 мячей за первую команду "Флуминенсе", что сразу отразилось на его рыночной стоимости. По данным Transfermarkt, она сейчас составляет 9,2 млн евро.

Он дебютировал в коллективе в январе прошлого года. В двух последних встречах клуба Кауа даже не попадал в заявку, что может намекать на его смену футбольной прописки.

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Источник:
INSIDE UPL, Globo
Опубликовал: Александр Симченко
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