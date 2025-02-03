Шахтер направил предложение Флуминенсе для трансфера нападающего
И снова бразилец
Фото - Флуминенсе
"Флуминенсе" получил предложение от донецкого "Шахтера" за 17+2 млн євро для трансфера основного 18-летнего нападающего Кауа Элиаса. Клуб начал переговоры и процесс активно развивается.
Молодой форвард уже забил 10 мячей за первую команду "Флуминенсе", что сразу отразилось на его рыночной стоимости. По данным Transfermarkt, она сейчас составляет 9,2 млн евро.
Он дебютировал в коллективе в январе прошлого года. В двух последних встречах клуба Кауа даже не попадал в заявку, что может намекать на его смену футбольной прописки.
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Источник:INSIDE UPL, Globo
Опубликовал: Александр Симченко
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