Спортивный директор "Шахтера" рассказал, планирует ли клуб в ближайшее время покупать игроков.

По словам Дарио Срны, трансферы в клуб планируются. Экс-футболист выразил надежду, что все получится.

"Да, активно работаем над усилением. Надеюсь, у нас получится и вскоре вы все увидите", - сказал Срна клубному каналу.

Недавно стало известно, что "Шахтер" близок к подписанию 19-летнего центрбека из Боливии. Южноамериканского футболиста готовы отпустить за 1 млн долларов.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что зимой из донецкого клуба ушли Кевин Келси, Данило Сикан, Тарас Степаненко и Александр Зубков.