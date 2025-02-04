Спортивный директор Шахтера рассказал, планирует ли клуб в ближайшее время покупать игроков
Всё возможно
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Спортивный директор "Шахтера" рассказал, планирует ли клуб в ближайшее время покупать игроков.
По словам Дарио Срны, трансферы в клуб планируются. Экс-футболист выразил надежду, что все получится.
"Да, активно работаем над усилением. Надеюсь, у нас получится и вскоре вы все увидите", - сказал Срна клубному каналу.
Недавно стало известно, что "Шахтер" близок к подписанию 19-летнего центрбека из Боливии. Южноамериканского футболиста готовы отпустить за 1 млн долларов.
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Напомним, что зимой из донецкого клуба ушли Кевин Келси, Данило Сикан, Тарас Степаненко и Александр Зубков.
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Источник:Шахтар
Опубликовал: Владислав Прийменко
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