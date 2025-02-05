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В Ягеллонии рассказали об интересе Динамо к форварду клуба

Трансферы
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До конкретики дело не дошло

В Ягеллонии рассказали об интересе Динамо к форварду клуба

Фото - Radio Białystok / Joanna Szubzda

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Спортивный директор "Ягеллонии" Лукаш Масловский рассказал об интересе к нападающему команды Афимико Пулулу со стороны лидера УПЛ.

"В последнее время он привлекает большое внимание со стороны западных клубов, в том числе и "Динамо". Но конкретного предложения от киевлян не было, только интерес. Были предложения от других клубов, однако они не были привлекательными. Я думаю, если бы игрок остался с нами к лету, это было бы лучшим решением для всех", – убежден функционер.

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"Ягеллония" приобрела ангольского форварда у "Гройтер Фюрт" летом 2023 года за 150 тысяч евро. В активе футболиста 64 матча во всех турнирах и 34 результативных действия.

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Источник:
Sport.pl
Опубликовал: Александр Симченко
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