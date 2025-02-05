В Ягеллонии рассказали об интересе Динамо к форварду клуба

Спортивный директор "Ягеллонии" Лукаш Масловский рассказал об интересе к нападающему команды Афимико Пулулу со стороны лидера УПЛ.

"В последнее время он привлекает большое внимание со стороны западных клубов, в том числе и "Динамо". Но конкретного предложения от киевлян не было, только интерес. Были предложения от других клубов, однако они не были привлекательными. Я думаю, если бы игрок остался с нами к лету, это было бы лучшим решением для всех", – убежден функционер.