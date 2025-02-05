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Кривбасс попытается выиграть конкуренцию за футболиста словенского клуба

Трансферы
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Криворожский коллектив планирует усилить оборону

Кривбасс попытается выиграть конкуренцию за футболиста словенского клуба

Фото - Іndeksonline.net

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"Кривбасс" заинтересовался Леардом Садриу из словенской "Муры". Контракт бывшего защитника молодежной и юношеской сборной Косово с текущим клубом завершается уже ближайшим летом.

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Также на футболиста претендуют команды из Хорватии, Польши и Турции.

В сентябре 2022 года Садриу присоединился к "Муре" на правах свободного агента. С тех пор он провел в коллективе 58 матчей и заработал 13 желтых карточек. Ранее он выступал в составе албанского "Скендербеу" и северомакедонской "Шкендии".

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Кривбасс (Кривой Рог) Мура (Словения)
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Источник:
Бий-біжи
Опубликовал: Александр Симченко
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