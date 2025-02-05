Кривбасс попытается выиграть конкуренцию за футболиста словенского клуба

"Кривбасс" заинтересовался Леардом Садриу из словенской "Муры". Контракт бывшего защитника молодежной и юношеской сборной Косово с текущим клубом завершается уже ближайшим летом.

Также на футболиста претендуют команды из Хорватии, Польши и Турции.

В сентябре 2022 года Садриу присоединился к "Муре" на правах свободного агента. С тех пор он провел в коллективе 58 матчей и заработал 13 желтых карточек. Ранее он выступал в составе албанского "Скендербеу" и северомакедонской "Шкендии".