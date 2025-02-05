Главный тренер Трабзонспора лично настаивает на трансфере Шапаренко, – Taka
Двух украинцев подписали – пора переходить к соглашению с третьим
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Информация о том, что "черноморские штормы" вновь нацелились на полузащитника киевского "Динамо", находит свое подтверждение в других источниках и дополняется новыми подробностями.
Турецкая газета Taka сообщает, что на трансфере 26-летнего хавбека "бело-синих" лично настаивает главный тренер клуба Шенол Гюнеш.
При этом уточняется, что турецкую сторону не смущает тот факт, что летом "Динамо" отклонило предложение в размере 10 млн евро. В "Трабзонспоре" убеждены, что недавние трансферы Даниила Сикана и Александра Зубкова помогут успешно провести переговоры, которые должны состояться до закрытия зимнего трансферного окна в Турции (11 февраля).
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