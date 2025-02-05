  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Трансферы
  4. Главный тренер Трабзонспора лично настаивает на трансфере Шапаренко, – Taka
В тренде

Главный тренер Трабзонспора лично настаивает на трансфере Шапаренко, – Taka

Трансферы
Обновлено

Двух украинцев подписали – пора переходить к соглашению с третьим

Главный тренер Трабзонспора лично настаивает на трансфере Шапаренко, – Taka

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Информация о том, что "черноморские штормы" вновь нацелились на полузащитника киевского "Динамо", находит свое подтверждение в других источниках и дополняется новыми подробностями.

Читайте такжеКоуч Трабзонспора Гюнеш приехал смотреть Шапаренко, но был впечатлен другим игроком сборной Украины

Турецкая газета Taka сообщает, что на трансфере 26-летнего хавбека "бело-синих" лично настаивает главный тренер клуба Шенол Гюнеш.

При этом уточняется, что турецкую сторону не смущает тот факт, что летом "Динамо" отклонило предложение в размере 10 млн евро. В "Трабзонспоре" убеждены, что недавние трансферы Даниила Сикана и Александра Зубкова помогут успешно провести переговоры, которые должны состояться до закрытия зимнего трансферного окна в Турции (11 февраля).

По теме
yellow-arrow
Кривбасс попытается выиграть конкуренцию за футболиста словенского клуба
yellow-arrow
В Ягеллонии рассказали об интересе Динамо к форварду клуба
yellow-arrow
Воспитанник Динамо близок к переходу к аутсайдеру Первой лиги
Трабзонспор (Трабзон) Динамо (Киев) Николай Шапаренко Шенол Гюнеш
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Taka
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости