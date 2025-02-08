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Черноморец близок к соглашению с футболистом молодежной сборной Панамы, – Deportes RPC

Трансферы
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Перспективное сотрудничество

Черноморец близок к соглашению с футболистом молодежной сборной Панамы, – Deportes RPC

Фото - fepafut.com

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Х-канал Deportes RPC утверждает, что панамский полузащитник Анель Райс переходит в "Черноморец".

Футболисту 18 лет, он выступает на родине в составе "Пласы Амадор", дебютировав во взрослой команде в 2023-м. С того времени игрок провел 41 поединок в клубе.

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Также у потенциального новичка "черно-синих" есть опыт выступлений за юношеские сборные Панамы U-17 (в том числе на чемпионате мира соответствующей возрастной категории) и U-19. Летом 2024 года Анель провел первую встречу по футболке национальной команды U-20. Его трансферная стоимость оценивается в 121 тысячу евро.

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Источник:
Deportes RPC
Опубликовал: Александр Симченко
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