Черноморец близок к соглашению с футболистом молодежной сборной Панамы, – Deportes RPC
Перспективное сотрудничество
Фото - fepafut.com
Х-канал Deportes RPC утверждает, что панамский полузащитник Анель Райс переходит в "Черноморец".
Футболисту 18 лет, он выступает на родине в составе "Пласы Амадор", дебютировав во взрослой команде в 2023-м. С того времени игрок провел 41 поединок в клубе.
Также у потенциального новичка "черно-синих" есть опыт выступлений за юношеские сборные Панамы U-17 (в том числе на чемпионате мира соответствующей возрастной категории) и U-19. Летом 2024 года Анель провел первую встречу по футболке национальной команды U-20. Его трансферная стоимость оценивается в 121 тысячу евро.
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Источник:Deportes RPC
Опубликовал: Александр Симченко
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