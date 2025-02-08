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Тищенко: Судаковым начинают "интересоваться" только тогда, когда закрыто трансферное окно

Трансферы

Журналист обратил внимание на определенную закономерность

Тищенко: Судаковым начинают "интересоваться" только тогда, когда закрыто трансферное окно

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Сергей Тищенко прокомментировал очередные слухи, связанные с трансфером полузащитника донецкого "Шахтера".

"Георгием Судаковым начинают "интересоваться" только тогда, когда закрыто трансферное окно. "Фиорентина" давала 20 млн, летом подпишет "Наполи"..." — написал журналист в своем Telegram-канале.

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Добавим, что на днях в СМИ появилась новая информация о планах "Наполи" включить украинца в масштабную трансферную кампанию ближайшим летом. Ранее в прессе также сообщали об интересе со стороны "Ливерпуля", "Арсенала", "Челси" и обоих клубов из Манчестера. Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин в апреле 2024 года заявлял, что Георгий летом пойдет на повышение.

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Источник:
Tyschenko Serhiy
Опубликовал: Александр Симченко
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