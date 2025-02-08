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Два африканских футболиста присоединятся к сборам Черноморца

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Два африканских футболиста присоединятся к сборам Черноморца

Фото: ФК Чорноморець

Новина українською

Два футболиста гамбийской "Фортуны" получили шанс продолжить карьеру в одесском "Черноморце".

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Как сообщает пресс-служба клуба, атакующие полузащитники Салифу Колли и Али Усайе отправились в Турцию, где одесситы проводят зимние тренировочные сборы. Они попытаются зарекомендовать себя перед тренерским штабом украинской команды.

"Черноморец" продолжает подготовку ко второй части сезона УПЛ-2024/25 и просмотр африканских талантов может стать частью кадрового усиления перед возобновлением чемпионата.

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Черноморец (Одесса)
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Источник:
Inside UPL
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
08.02.2025 в 18:55
ЧО надо искать нового тренера --Бабич не потянет
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
08.02.2025 в 18:55
ЧО надо искать нового тренера --Бабич не потянет
Ответить
0
1

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