Два африканских футболиста присоединятся к сборам Черноморца

Два футболиста гамбийской "Фортуны" получили шанс продолжить карьеру в одесском "Черноморце".

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Как сообщает пресс-служба клуба, атакующие полузащитники Салифу Колли и Али Усайе отправились в Турцию, где одесситы проводят зимние тренировочные сборы. Они попытаются зарекомендовать себя перед тренерским штабом украинской команды.

"Черноморец" продолжает подготовку ко второй части сезона УПЛ-2024/25 и просмотр африканских талантов может стать частью кадрового усиления перед возобновлением чемпионата.