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Брагару может сменить Динамо на другой клуб УПЛ

Трансферы

Инсайд Бурбаса

Брагару может сменить Динамо на другой клуб УПЛ

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Журналист Игорь Бурбас сообщает, что вингер "Динамо" Максим Брагару может перейти в "ЛНЗ". Отмечается, что Александр Шовковский не слишком рассчитывает на игрока.

В этом сезоне Брагару провел за "Динамо" 19 матчей и забил 1 гол. Его контракт с клубом рассчитан до конца июня 2028 года.

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Максим присоединился к киевской команде летом прошлого года. До этого он играл за "Черноморец".

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Динамо (Киев) ЛНЗ (Черкассы) Максим Брагару
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Источник:
Ігор Бурбас
Опубликовал: Виктор Иванчук
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