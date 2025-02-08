Брагару может сменить Динамо на другой клуб УПЛ

Журналист Игорь Бурбас сообщает, что вингер "Динамо" Максим Брагару может перейти в "ЛНЗ". Отмечается, что Александр Шовковский не слишком рассчитывает на игрока.

В этом сезоне Брагару провел за "Динамо" 19 матчей и забил 1 гол. Его контракт с клубом рассчитан до конца июня 2028 года.

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Максим присоединился к киевской команде летом прошлого года. До этого он играл за "Черноморец".