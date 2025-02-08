  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Трансферы
  4. Элиас стал третьим самым дорогим трансфером в чемпионате Украины. Топ-14 состоит исключительно из игроков Шахтера
В тренде

Элиас стал третьим самым дорогим трансфером в чемпионате Украины. Топ-14 состоит исключительно из игроков Шахтера

Трансферы
Обновлено

Горняки щедро тратят средства с начала века

Элиас стал третьим самым дорогим трансфером в чемпионате Украины. Топ-14 состоит исключительно из игроков Шахтера

Фото - Шахтар

Новина українською

Переход Кауана Элиаса внес коррективы в соответствующий рейтинг. Лишний раз подтвердилось полное преимущество "оранжево-черных" над другими участниками УПЛ с учетом финансирования соглашений с новичками.

Топ-10 самых дорогих трансферов в чемпионате Украины, млн евро

  • 2013 Бернард (“Атлетико Минейро”) – 25;
  • 2021 Педриньо (“Бенфика”) – 18;
  • 2025 Кауан Элиас ("Флуминенсе") – 17;
  • 2013 Тайсон ("Металлист") – 15,240;
  • 2007 Нери Кастильо ("Олимпиакос") – 15;
Читайте такжеЭкс-кипер Шахтера: Меня в 12 лет "попросили" из Динамо из-за проблем со зрением
  • 2010 Дмитрий Чигринский (“Барселона”) – 15;
  • 2013 Фред (“Интернасьонал”) – 15;
  • 2019 Тете (“Грэмио”) – 15;
  • 2004 Матузалем ("Брешия") – 14;
  • 2007 Виллиан (“Коринтианс”) – 14.

До сегодняшнего дня 14-е место вместе с Фернандо разделяли Дьёмерси Мбокани и Жулиано. Теперь топ-14 состоит только из представителей донецкого клуба. На 11-й строчке рейтинга расположились Марлон Гомес, Кевин, Давид Нерес и Марлон. За каждый переход "горняки" заплатили по 12 млн евро.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
По теме
yellow-arrow
Брагару может сменить Динамо на другой клуб УПЛ
yellow-arrow
Официально: воспитанник Флуминенсе – игрок Шахтера
yellow-arrow
Два африканских футболиста присоединятся к сборам Черноморца
Тайсон Виллиан Дмитрий Чигринский Матузалем Шахтер (Донецк) Фред Нери Кастильо Бернард Педриньо Тете
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Transfermarkt
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости