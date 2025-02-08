Элиас стал третьим самым дорогим трансфером в чемпионате Украины. Топ-14 состоит исключительно из игроков Шахтера
Горняки щедро тратят средства с начала века
Фото - Шахтар
Переход Кауана Элиаса внес коррективы в соответствующий рейтинг. Лишний раз подтвердилось полное преимущество "оранжево-черных" над другими участниками УПЛ с учетом финансирования соглашений с новичками.
Топ-10 самых дорогих трансферов в чемпионате Украины, млн евро
- 2013 Бернард (“Атлетико Минейро”) – 25;
- 2021 Педриньо (“Бенфика”) – 18;
- 2025 Кауан Элиас ("Флуминенсе") – 17;
- 2013 Тайсон ("Металлист") – 15,240;
- 2007 Нери Кастильо ("Олимпиакос") – 15;
- 2010 Дмитрий Чигринский (“Барселона”) – 15;
- 2013 Фред (“Интернасьонал”) – 15;
- 2019 Тете (“Грэмио”) – 15;
- 2004 Матузалем ("Брешия") – 14;
- 2007 Виллиан (“Коринтианс”) – 14.
До сегодняшнего дня 14-е место вместе с Фернандо разделяли Дьёмерси Мбокани и Жулиано. Теперь топ-14 состоит только из представителей донецкого клуба. На 11-й строчке рейтинга расположились Марлон Гомес, Кевин, Давид Нерес и Марлон. За каждый переход "горняки" заплатили по 12 млн евро.
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Источник:Transfermarkt
Опубликовал: Александр Симченко
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