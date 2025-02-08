Элиас стал третьим самым дорогим трансфером в чемпионате Украины. Топ-14 состоит исключительно из игроков Шахтера

Переход Кауана Элиаса внес коррективы в соответствующий рейтинг. Лишний раз подтвердилось полное преимущество "оранжево-черных" над другими участниками УПЛ с учетом финансирования соглашений с новичками.

Топ-10 самых дорогих трансферов в чемпионате Украины, млн евро

2013 Бернард (“Атлетико Минейро”) – 25;

(“Атлетико Минейро”) – 25; 2021 Педриньо (“Бенфика”) – 18;

(“Бенфика”) – 18; 2025 Кауан Элиас ("Флуминенсе") – 17;

("Флуминенсе") – 17; 2013 Тайсон ("Металлист") – 15,240;

("Металлист") – 15,240; 2007 Нери Кастильо ("Олимпиакос") – 15;

2010 Дмитрий Чигринский (“Барселона”) – 15;

(“Барселона”) – 15; 2013 Фред (“Интернасьонал”) – 15;

(“Интернасьонал”) – 15; 2019 Тете (“Грэмио”) – 15;

(“Грэмио”) – 15; 2004 Матузалем ("Брешия") – 14;

("Брешия") – 14; 2007 Виллиан (“Коринтианс”) – 14.

До сегодняшнего дня 14-е место вместе с Фернандо разделяли Дьёмерси Мбокани и Жулиано. Теперь топ-14 состоит только из представителей донецкого клуба. На 11-й строчке рейтинга расположились Марлон Гомес, Кевин, Давид Нерес и Марлон. За каждый переход "горняки" заплатили по 12 млн евро.