Трабзонспор считает завышенными финансовые запросы Шахтера по трансферу Бондаренко, – 61medya

Возрастает вероятность, что "Трабзонспор" не будет покупать в текущее трансферное окно атакующего хавбека "Шахтера" Артема Бондаренко.

Сообщается, что "горняки" хотят получить за своего игрока 10 миллионов евро. Сумма равна его рыночной стоимости.

"Черноморские штормы" считают подобные финансовые требования завышенными и обратили внимание на других кандидатов. В частности, сейчас "бордово-синие" пытаются заключить выгодное соглашение относительно 22-летнего поляка с "Антальяспора" Якуба Калузински.