Трабзонспор считает завышенными финансовые запросы Шахтера по трансферу Бондаренко, – 61medya
Хотя торг никто не отменял
shakhtar.com
Возрастает вероятность, что "Трабзонспор" не будет покупать в текущее трансферное окно атакующего хавбека "Шахтера" Артема Бондаренко.
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Сообщается, что "горняки" хотят получить за своего игрока 10 миллионов евро. Сумма равна его рыночной стоимости.
"Черноморские штормы" считают подобные финансовые требования завышенными и обратили внимание на других кандидатов. В частности, сейчас "бордово-синие" пытаются заключить выгодное соглашение относительно 22-летнего поляка с "Антальяспора" Якуба Калузински.
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Источник:61medya
Опубликовал: Александр Симченко
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