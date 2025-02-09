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Трабзонспор считает завышенными финансовые запросы Шахтера по трансферу Бондаренко, – 61medya

Трансферы

Хотя торг никто не отменял

Трабзонспор считает завышенными финансовые запросы Шахтера по трансферу Бондаренко, – 61medya

shakhtar.com

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Возрастает вероятность, что "Трабзонспор" не будет покупать в текущее трансферное окно атакующего хавбека "Шахтера" Артема Бондаренко.

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Сообщается, что "горняки" хотят получить за своего игрока 10 миллионов евро. Сумма равна его рыночной стоимости.

"Черноморские штормы" считают подобные финансовые требования завышенными и обратили внимание на других кандидатов. В частности, сейчас "бордово-синие" пытаются заключить выгодное соглашение относительно 22-летнего поляка с "Антальяспора" Якуба Калузински.

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Трабзонспор (Трабзон) Шахтер (Донецк) Артем Бондаренко
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Источник:
61medya
Опубликовал: Александр Симченко
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