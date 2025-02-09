Боль рассказал, почему раньше не перешел в Александрию, несмотря на интерес горожан

Новичок "Александрии" Антон Боль прокомментировал подписание соглашения с клубом.

"Официальный дебют за "Динамо" состоялся в матче с "Александрией". Не могу сказать, что там было много чувств. Я сыграл тогда, может, 3 минуты, один раз, может, мяч коснулся. Но да, было приятно, что я дебютировал в УПЛ. И сейчас я уже подхожу к этому не как дебютант, как тогда, а как настоящая сила в футболе. Вариант с "Александрией" уже давно был, еще перед тем, как я шел в аренду в "Зарю". Но тогда я выбрал "Зарю" в силу того, что они играли в еврокубках на тот момент".

Читайте также Заря хочет сохранить в команде трех арендованных игроков Динамо - СМИ

"В "Динамо" под 73-м я на сборах только был. В конце уже был 3-й номер, а сейчас из тех номеров, которые я выбирал, мне ничего не нравилось. Там был большой выбор, но, например, такие номера, как 3-й, 4-й, какие-то обычные, были заняты. Живу с Жорой Ермаковым. Мы уже были знакомы по сборной. В принципе я почти половину команды знаю. С кем-то пересекался либо в "Динамо", либо в "Заре", с кем-то в сборной. Потому с адаптацией проблем нет”.

“Помню, я приехал в сборную. Была тогда игра, кажется, с Францией на выезде. Я тогда не попал в заявку. И центральный защитник получил красную карточку (Таловеров – прим.), следующая игра была против Фарерских островов (отбор ЧЕ-2023 U-21 – прим.). И уже после игры Руслан Петрович подошел ко мне, сказал, чтобы я готовился к этой игре, и спросил, есть ли у меня бутсы с железными шипами. Я сказал, что нет. По приезду в Запорожье, где мы играли с Фарерами, Руслан Петрович ко мне потом подошел и подарил мне бутсы – и в них я уже играл против Фарерских островов”, – сказал Боль.

В сезоне 2023/24 футболист провел 12 матчей в составе луганской команды во всех соревнованиях.