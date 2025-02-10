Шахтер взял того, за кем следил Реал. Главные трансферы зимы 2025 в топ-лигах Европы и УПЛ

Зимнее трансферное окно не предполагает много громких трансферов. Тем не менее, большинство клубов не упустили возможность усилить некоторые позиции перед второй частью сезона. А некоторые, как "Манчестер Юнайтед", воспользовались шансом освободить место на скамейке запасных, отправив засидевшихся игроков в аренду.

Трансферное окно не закрылось еще во многих странах, но уже можно подводить итоги самых интересных сделок топ-клубов Европы.

АПЛ

"Манчестер Сити"

Потеря Родри - не единственная причина неожиданного провала Гвардиолы в АПЛ. Составу, в котором большинство ключевых исполнителей считаются возрастными игроками в какой-то момент действительно становится сложно конкурировать с другими клубами, в которых зажигает талантливая молодежь (усиленная опытными футболистами). Вероятно, Гвардиола услышал крик болельщиков и решился на трансферное усиление команды молодыми игроками.

Самую большую проблему (отсутствие Родри) Гвардиола решил закрыть приобретением 23-летнего опорника Нико Гонсалеса. За испанца "Ман Сити" заплатил 60 млн евро. Правда, Гонсалес пока не готов показывать умение контролировать темп и организовывать игру.

Подписал клуб и защитников. 20-летний Абдукадир Хусанов пришел из "Ланса", а 19-летний Витор Рейс - из "Палмейрас". Общая сумма трансфера 83 млн евро. Только проблема в том, что молодые игроки оправдают (возможно) такие деньги вовсе не в нынешнем сезоне. Пока игроки будут адаптироваться к АПЛ и футболу Гвардиолы, сезон 2024/2025 завершится.

Пожалуй, единственный стоящий трансфер Гвардиолы - 26-летний нападающий Омар Мармуш. Египтянин не "зеленый игрок" и пока не возрастной. 60 млн евро должны оправдаться в ближайшее время.

"Борнмут"

"Вишни" оформили трансфер молодого перспективного Эли Жуниор Крупи. Но 18-летний французский полузащитник останется на правах аренды в "Лорьяне" (Лига 2) до окончания сезона.

Ушли в аренду Филип Биллинг в "Наполи" и Макс Айронс в "Валенсию".

В нынешнем сезоне "Борнмут" впечатляет своими результатами. Команда имеет все шансы получить путевку на еврокубковые турниры (сезон 2025/2026). Естественно, было очень важно сохранить лидеров команды, за которыми пристально следили топ-клубы и готовы были покупать игроков. Илья Забарный, Милош Керкез и Дин Хейзен не покинули "Борнмут".

"Тоттенхэм"

"Шпоры" тоже удивляют, но в отличии от "Борнмута" - отрицательно. Команда стремительно катится вниз по турнирной таблице АПЛ. И все из-за огромных кадровых проблем. У Постекоглу сегодня лазарет переполнен. Не удивительно, что клуб провел достаточно активно январское трансферное окно.

"Шпоры" взяли в аренду 26-летнего Кевина Дансо у "Ланса". Австрийский центрбек должен стабилизировать игру в обороне. Клуб делал попытки выкупить еще одного центрального защитника у "Кристал Пэлас" (Марка Гехи). Не получилось...

Первый номер команды Викарио травмирован. Второй голкипер не впечатляет. "Шпоры" подписали Антонина Кински (младшего), сына экс-голкипера сборной Чехии Антонина Кински. 21-летний голкипер подает большие надежды. Постекоглу мгновенно отправил в резерв Брэндона Остина (второй голкипер) и доверил место первого номера молодому чеху. Кто знает, может в "Тоттенхэме" вырастет новый Петер Чех?

Усилил "Тоттенхэм" и линию атаки, взяв у "Баварии" в аренду 19-летнего французского нападающего.

"Астон Вилла"

"Вилланы", в отличии от других клубов АПЛ, провели январь очень продуктивно.

"Аль-Наср" из Саудовской Аравии помог английскому клубу пополнить кошелек на 77 млн евро, купив Джона Дурана, 21-летнего нападающего. Несмотря на хорошие характеристики и перспективность, Дуран не смог закрепиться в основе "Виллы". В сезоне 2024/2025 на счету игрока семь матчей и три гола (АПЛ). В саудовской Про-лиге Дуран уже успел отметится дублем.

Джейдена Филоджин продали в "Ипсвич", а Диего Карлос отправился в "Фенербахче". В аренду отдали Айлинга, Буэндиа, Недельковича.

Главное пополнение команды - Маркус Рашфорд (аренда до конца сезона). Пока неизвестно, получит ли "Вилла" плюсик от присутствия футболиста в их составе. Но то, что "Манчестер Юнайтед" и Аморим вздохнули с облегчением - это точно. Вероятно, и Маркус доволен своим переездом, если в его планы входит играть в футбол, а не продолжать изображать разгильдяя.

У ПСЖ "Вилла" взяла в аренду Марко Асенсио, который сможет помочь Унаи Эмери (главный тренер "Виллы") как в матчах АПЛ, так и в Лиге чемпионов.

За семь млн евро "Вилла" купила у "Леванте" 22-летнего нападающего Андреса Гарсию и взяла в аренду у "Челси" французского защитника - 26-летнего Акселя Дисаси.

"Манчестер Юнайтед"

Весь декабрь 2024 года разворачивалась дискуссия, кто покинет "Олд Траффорд". Из предполагаемых кандидатов - Маркус Рашфорд, Антони, Каземиро, Эриксен, Линделеф. В январе удалось отправить в аренду Маркуса Рашфорда в "Астон Виллу", Тайреллаа Малассию в ПСВ и Антони в "Реал Бетис".

Ну а теперь к приобретениям. "Ман Юнайтед" усилился двумя молодыми футболистами - 20-летним Патриком Доргу (из "Лечче") и 18-летним Айдена Хавена (из "Арсенала"). Конечно, после того, как команда лишилась Лисандро Мартинеса на длительный период (травма), линию обороны следовало укрепить. Но команде катастрофически не хватает забивного форварда. И до лета Аморим такого исполнителя уже не получит.

"Арсенал"

Микель Артета мечтал приобрести нападающего, который мог бы улучшить статистику забитых голов. Однако все опытки "Арсенала" провалились. Оли Уоткинс остался в "Астон Вилле", Матис Тель выбрал "Тоттенхэм", о трансфере Душана Влаховича и Нико Уильямса "Арсенал" не договорился. Не удалось клубу продать Александра Зинченко. Так что, несколько выходов на поле в футболке "Арсенала" у Зинченко точно будет.

"Челси"

Удивительно. В январе "Челси" не совершил ни одного громкого трансфера. Клуб вернул Трево Чалобу (защитник) и купил у "Сент-Этьена" 19-летнего Матиса Амогу (полузащитник).

Не удалось продать Кристофера Нкунку, который еще осенью мечтал покинуть "Челси". Вероятно, 60 млн евро - очень высокая цена за футболиста запаса.

УПЛ

"Динамо Киев"

Киевский клуб ставил перед собой цель усилить две главные проблемные позиции - защиты и нападения. К сожалению, трансферов на вход так и не состоялось. Собственно, вполне понятные решения. В еврокубках клуб весной принимать участие не будет. А в чемпионате Украины и так все решено - первое место, которое вряд ли кто-то оспорит. Правда - футбол очень непредсказуемый. "Александрия" может не только догнать киевлян, а и перегнать. Пять очков разницы - не так уж и много.

Основную финансовую прибыль во время январского трансферного окна 2025 клуб получил, продав Георгия Бущана в "Аль-Шабаб Эр-Рияд" (Саудовская Аравия) за три миллиона евро.

Не удалось договориться о трансфере Владимира Бражко в "Вулверхэмптон". Английский клуб предлагал 20 млн евро, Георгий Суркис потребовал 25 млн евро.

Свободным агентом ушли Владимир Шепелев и Антон Боль в "Александрию", Александр Андриевский в "Полесье".

"Шахтер"

"Горняки" попрощались с Александром Зубковым ("Трабзонспор" - 6,5 млн евро), Кевином Келси ("Портленд Тимберс" - 6 млн евро), Тарасом Степаненко ("Эюпспор" - свободный агент), Даниилом Сиканом ("Трабзонспор - 6 млн евро).

Конечно, для "Шахтера" третья позиция в турнирной таблице УПЛ и безрезультатные выступления в Лиге чемпионов заставили выйти на трансферный рынок и приобрести новичков. "Горняки" закрыли проблемы, которые не решилось закрыть "Динамо". Правда, пока не очень понятно - качественные ли это приобретения.

19-летний центральный защитник Диего Арройо подписал контракт с "Шахтером" на четыре года. Левоногий боливийский футболист может сыграть не только в центре обороны, а и на левом фланге. Рост Диего (190 см) говорит о возможности прилично играть на втором этаже. Это, пожалуй, пока все плюсы игрока. Из минусов, защитник не очень хорошо читает игру, заигрывается с мячом и часто подыгрывает руками. Как футболист Диего еще не сформировался. Так ли хорош трансфер, учитывая, что Арройо не имеет опыта выступлений на взрослом уровне, а "Шахтеру" необходимо усиление сегодня? Посмотрим.

Следующий трансфер "Шахтера" - 18-летний нападающий Кауа Элиас. За бразильского центрфорварда клуб отдал 17 млн евро. В 2024 году за бразильским талантом следили мадридский "Реал" и "Барселона". В 2025 Элиас приехал в Украину. Главное, чтоб один из самых дорогих трансферов "горняков" не провалился.

"Ворскла"

"Ворскла" взяла в аренду костариканского защитника Фернана Фаэррона и украинского защитника Илью Крупского. Состоялся трансфер в украинский клуб и игрока сборной Косово - 22-летнего полузащитника Милота Авдюли.

"Кривбасс" усилит футболист из Венесуэлы - 24-летний нападающий Глейкер Мендоса.

"Полесье"

"Полесье" не готово сдавать позиции. Во второй части сезона житомирский клуб, наверняка, вступит в борьбу за топ-4 УПЛ. А поможет "Полесью" этом 21-летний португальский футболист Андре Перейра Гонсалвес, который может сыграть как правым, так и левым вингером. Главное, чтобы не затерялся среди резервистов житомирской команды. Усилил клуб и линию защиты 25-летним албанским футболистом - Анди Хадроя. Защитник переехал в Украину из "Партизани" (Тирани, Албания). В Израиле клуб нашел 25-летнего атакующего полузащитника Офека Битони, который придаст креативности атакующим действиям команды. Пополнил состав житомирской команды уругвайский нападающий Факундо Батиста.

Руслан Ротань и "Александрия" получили французского защитника Тео Ндика свободным агентом. За 230 тыс евро подписали албанского нападающего Теди Цара.

Еще несколько интересных трансферов Европы

Неймар

Бразилец закрыл свое путешествие в Саудовскую Аравию. За полтора года Неймар вышел на поле семь раз. Возвращение в бразильский "Сантос" может взбодрить футболиста. Ведь дома и родные стены помогают. Несмотря на все перенесенные травмы, кумир Бразилии уже сыграл два матча в Лиге Паулиста.

Хвича Кварацхелия

Хвича попрощался с "Наполи" и отправился покорять Францию. ПСЖ, однозначно, выиграл, заплатив за одного из лучших атакующих полузащитников Европы всего 60 млн евро. При этом французский клуб получил 45 млн евро за Хави Симонса, продав его в "Лейпциг".

Альваро Мората

Через полгода после приезда в Милан испанский футболист решил резко сменить место работы. В Италии у Мораты откровенно не пошел футбол. Да и "Милан" не может в нынешнем сезоне похвастаться результатом. У нового коуча Сержиу Консейсау пока не получается навести порядок в раздевалке и на поле. Мората уже не молодой игрок, у которого есть время на ожидания света в конце туннеля. У испанца есть шанс закинуть в свою копилку титул чемпиона турецкой Суперлиги - "Галатасарай" пока занимает первое место в турнирной таблице и не собирается уступать "Фенербахче".

Сантьяго Хименес

"Милан" (после потери Альваро Мораты) не может остаться без форварда на вторую часть сезона. Мексиканский нападающий Хименес давно привлекал внимание "Милана" и Златана Ибрагимовича. Особенно после того, как Хименес забил пять голов в пяти матчах Лиги чемпионов за "Фейеноорд". Да и в Эредивизи результат 23-летнего игрока впечатляет - 11 матчей, семь голов. Трансфер, стоимостью в 32 млн евро состоялся. Дебют за "Милан" удался - гол Хименеса в ворота "Эмполи" принес безоговорочную победу "россонери" (0:2).

Жоау Феликс

В карьере португальского футболиста что-то пошло не так. Не смог проявить себя в "Челси", провалился в "Барселоне". Возвращение в английский клуб не принесло желаемого результата и с Энцо Мареска (главный тренер "Челси"). В итоге Жоау отправился в арендное путешествие в "Милан". Возможно, итальянский футбол больше подойдет португальцу, чем английский.

Николо Дзаньола

25-летний полузащитник когда-то был в списке мега талантов Италии. В 2019 году Николо сверкал в "Роме". Практически все топ-клубы Европы следили за 20-летним полузащитником и мечтали его приобрести. На каком-то этапе "Рома" готова была продать игрока. Но вместо удачного трансфера получила большой скандал. Дзаньола долго выбирал клуб, не соглашался на отличные предложения, его возненавидели болельщики "Ромы". В итоге Дзаньола попал еще в скандал с азартными играми и получил бан на девять месяцев. В 2023 году итальянец подписал контракт с "Галатасараем". Все выглядело, как спасательный клуб для футболиста. Через полгода Николо отправился в аренду в "Астон Виллу", затем в "Аталанту". В январе 2025 года "Галатасарай" отдал игрока в очередную аренду в "Фиорентину", воспитанником которой является Дзаньоло. Есть надежда, что в составе "фиалок" футболист реанимирует свою карьеру.

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