Кривбасс нашел замену Бизимане в Болгарии

Новым опорным полузащитником криворожского клуба может стать 21-летний нигериец Клемент Фердинанд Чигози Икенна из болгарского "Левски" (София). Футболист близок к подписанию контракта с бронзовым призером УПЛ.

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В этом сезоне Икенна провел 12 матчей за "Левски", но результативными действиями не отмечался. Он присоединился к "народной команде" летом. "Синие" заплатили за его переход 200 тысяч евро хорватской "Дубраве" – его первому европейскому клубу.

Также полузащитник ранее выступал за молодежную сборную Нигерии U-17, в том числе на чемпионате мира.