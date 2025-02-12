Динамо интересовалось косоваром, но до перехода дело не дошло

"Динамо" зимой рассматривало вариант трансфера хавбека "Баллкани" и сборной Косово Линдона Эмерллаху. В СМИ также появлялась информация об интересе к футболисту со стороны "Колоса".

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Источник утверждает, что представители тренерского штаба киевлян просматривали полузащитника на одном из контрольных матчей в Турции, однако он не поразил столичный клуб.

В конце концов, о его переходе сообщили в румынском "Клуже". Соглашение было оценено в 700 тысяч евро. В первой команде "Баллкани" Линдон выступал с января 2021 года, оставив юношеский коллектив U-19.