Месть за Крупского? Металлист 1925 не смог купить игрока Шахтера из-за завышенной цены

Журналист Михаил Спиваковский сообщил, что "Металлист 1925" не смог оформить переход хавбека "Шахтера" Егора Назарины из-за завышенной цены.

Вероятно, это была своего рода месть от "горняков" за проигранную гонку в трансферной саге Ильи Крупского.

“Из того, что я знаю, Назарину торговали для "Металлиста 1925" за 1 млн [евро]. Последняя цифра, как мне известно, называлась 2-2,5 млн. Я так понимаю, что последняя цифра для "Металлиста 1925" связана с историей Крупского", – сказал Спиваковский в программе YouTube-канала "ТаТоТаке".

Егор в текущем сезоне только трижды появлялся на поле.