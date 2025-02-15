Месть за Крупского? Металлист 1925 не смог купить игрока Шахтера из-за завышенной цены
Донецкий клуб пытался заработать как можно больше
Фото: ФК Шахтар / Автор невідомий
Журналист Михаил Спиваковский сообщил, что "Металлист 1925" не смог оформить переход хавбека "Шахтера" Егора Назарины из-за завышенной цены.
Вероятно, это была своего рода месть от "горняков" за проигранную гонку в трансферной саге Ильи Крупского.
“Из того, что я знаю, Назарину торговали для "Металлиста 1925" за 1 млн [евро]. Последняя цифра, как мне известно, называлась 2-2,5 млн. Я так понимаю, что последняя цифра для "Металлиста 1925" связана с историей Крупского", – сказал Спиваковский в программе YouTube-канала "ТаТоТаке".
Егор в текущем сезоне только трижды появлялся на поле.
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Источник:ТаТоТаке
Опубликовал: Александр Симченко
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