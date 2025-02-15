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Верес может подписать футболиста, ранее не подошедшего Кривбассу

Трансферы

Спортсмен уже был близок к УПЛ

Верес может подписать футболиста, ранее не подошедшего Кривбассу

Фото - Monitorul Expres

Новина українською

Источник отмечает, что удалось идентифицировать одного из игроков, находящихся в "Вересе" на просмотре. Речь идет о 23-летнем румынском левом хавбеке Калине Попеску, который вызывался в юношеские сборные своей страны.

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В свое время игрок находился на просмотре в "Кривбассе", но не поразил Юрия Вернидуба. Судьба Попеску будет решена в ближайшее время.

В предыдущем сезоне футболист дважды менял клубную прописку. В сентябре 2023 года Калин присоединился к кипрскому "Отеллосу", а прошлой зимой стал игроком греческого "Волоса". С 1 июля находится в поисках новой команды.

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Источник:
Футбол з вертольоту
Опубликовал: Александр Симченко
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