Верес может подписать футболиста, ранее не подошедшего Кривбассу

Источник отмечает, что удалось идентифицировать одного из игроков, находящихся в "Вересе" на просмотре. Речь идет о 23-летнем румынском левом хавбеке Калине Попеску, который вызывался в юношеские сборные своей страны.

В свое время игрок находился на просмотре в "Кривбассе", но не поразил Юрия Вернидуба. Судьба Попеску будет решена в ближайшее время.

В предыдущем сезоне футболист дважды менял клубную прописку. В сентябре 2023 года Калин присоединился к кипрскому "Отеллосу", а прошлой зимой стал игроком греческого "Волоса". С 1 июля находится в поисках новой команды.