Верес может подписать футболиста, ранее не подошедшего Кривбассу
Спортсмен уже был близок к УПЛ
Фото - Monitorul Expres
Источник отмечает, что удалось идентифицировать одного из игроков, находящихся в "Вересе" на просмотре. Речь идет о 23-летнем румынском левом хавбеке Калине Попеску, который вызывался в юношеские сборные своей страны.
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В свое время игрок находился на просмотре в "Кривбассе", но не поразил Юрия Вернидуба. Судьба Попеску будет решена в ближайшее время.
В предыдущем сезоне футболист дважды менял клубную прописку. В сентябре 2023 года Калин присоединился к кипрскому "Отеллосу", а прошлой зимой стал игроком греческого "Волоса". С 1 июля находится в поисках новой команды.
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Источник:Футбол з вертольоту
Опубликовал: Александр Симченко
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