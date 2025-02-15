Заря планирует арендовать еще одного игрока Динамо

Как стало известно ТаТоТаке, по итогам турецкого сбора тренерский штаб луганского клуба остался доволен потенциалом 20-летнего динамовца Андрея Маткевича.

Отмечается, что футболиста арендуют у столичного клуба до конца этого сезона. Полузащитник выступает в Лиге U-19 с сезона 2022/23 и забил всего 20 голов в молодежном первенстве.

В июле 2024 года он отыграл 3 матча в составе сборной соответствующей возрастной категории на континентальном чемпионате. В текущей кампании Лиги U-19 Андрей провел 12 поединков и отличился пять раз.