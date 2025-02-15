Заря планирует арендовать еще одного игрока Динамо
Футболист проявил себя на сборах
Динамоманія
Как стало известно ТаТоТаке, по итогам турецкого сбора тренерский штаб луганского клуба остался доволен потенциалом 20-летнего динамовца Андрея Маткевича.
Отмечается, что футболиста арендуют у столичного клуба до конца этого сезона. Полузащитник выступает в Лиге U-19 с сезона 2022/23 и забил всего 20 голов в молодежном первенстве.
В июле 2024 года он отыграл 3 матча в составе сборной соответствующей возрастной категории на континентальном чемпионате. В текущей кампании Лиги U-19 Андрей провел 12 поединков и отличился пять раз.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Трудности перевода. Известно, из-за каких слов Беллингем был удален в матче с Осасуной
- Динамо внесло в заявку на сезон двух юношей
- Денис Беринчик потерял титул Чемпиона мира. Видеообзор поединка
- Верес может подписать футболиста, ранее не подошедшего Кривбассу
- Любовь на расстоянии: жена легенды футбола отказалась от жизни в Мексике
- Карпаты не смогут рассчитывать на двух игроков в матче с Динамо
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000
4На сайт
35 000