Инсайдер объявил сумму, полученную Рухом за продажу футболистов Карпатам
Трансферный опт, не покидая Львов
Фото: ФК Карпати Львів
Сразу шесть футболистов "Руха" стали игроками "Карпат".
По информации Telegram-канала "Инсайды от Пасечника 2.0", "желто-черные" продали "львам" защитника Алексея Сыча, полузащитников Илью Квасницу, Олега Фёдора, Марка Сапугу, Евгения Пастуха, а также нападающего Евгения Краснопира за общую сумму в размере 15 млн евро.
"Рух" начнет вторую часть сезона домашним поединком против ЛНЗ. "Карпаты" будут играть в столице с "Динамо".
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Источник:Інсайди від Пасічника 2.0
Опубликовал: Александр Симченко
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