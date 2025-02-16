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Инсайдер объявил сумму, полученную Рухом за продажу футболистов Карпатам

Трансферы

Трансферный опт, не покидая Львов

Инсайдер объявил сумму, полученную Рухом за продажу футболистов Карпатам

Фото: ФК Карпати Львів

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Сразу шесть футболистов "Руха" стали игроками "Карпат".

По информации Telegram-канала "Инсайды от Пасечника 2.0", "желто-черные" продали "львам" защитника Алексея Сыча, полузащитников Илью Квасницу, Олега Фёдора, Марка Сапугу, Евгения Пастуха, а также нападающего Евгения Краснопира за общую сумму в размере 15 млн евро.

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"Рух" начнет вторую часть сезона домашним поединком против ЛНЗ. "Карпаты" будут играть в столице с "Динамо".

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Рух (Львов) Карпаты (Львов)
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Источник:
Інсайди від Пасічника 2.0
Опубликовал: Александр Симченко
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