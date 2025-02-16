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Форвард Полесья перешел в эквадорский клуб

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Форвард Полесья перешел в эквадорский клуб

polissyafc.com

Новина українською

Нападающий "Полесья" Луифер Эрнандес совершил переход в эвадорский клуб "Винотинто". Об этом объявило агентство, которое представляет интересы игрока.

Соглашение базируется на условиях аренды. Оно рассчитано до конца 2025-го года. СМИ сообщали, что эквадорцы имеют опцию выкупа футболиста.

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Луифер Эрнандес сыграл за житомирское "Полесье" 20 матчей, в которых забил 5 голов. Его рыночная стоимость - 800 тысяч евро (Transfermarkt).

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Полесье (Житомир) Луифер Эрнандес
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Источник:
agenciadefutbolvenezuela
Опубликовал: Виктор Иванчук
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