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Молдавский клуб арендовал футболиста Зари

Трансферы

Игрок проведет вторую часть сезона в соседней стране

Молдавский клуб арендовал футболиста Зари

Фото: FCZoryaLuhansk

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Защитник луганской "Зари" Кристофер Нваезе концовку текущей кампании проведет в молдавском "Милсами" согласно арендному договору.

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Нигериец присоединился к "черно-белым" прошлой зимой на правах свободного агента. Представитель УПЛ стал его первой командой в карьере за пределами родной страны.

За 12 месяцев пребывания в клубе защитник 5 раз появлялся в официальных встречах и участвовал в октябрьском спарринге против "Оболони".

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Заря (Луганск) Милсами (Оргеев) Кристофер Нваэзе
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Источник:
Інформаційний сайт уболівальників ФК Зоря Луганськ
Опубликовал: Александр Симченко
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