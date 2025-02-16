Молдавский клуб арендовал футболиста Зари
Игрок проведет вторую часть сезона в соседней стране
Фото: FCZoryaLuhansk
Защитник луганской "Зари" Кристофер Нваезе концовку текущей кампании проведет в молдавском "Милсами" согласно арендному договору.
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Нигериец присоединился к "черно-белым" прошлой зимой на правах свободного агента. Представитель УПЛ стал его первой командой в карьере за пределами родной страны.
За 12 месяцев пребывания в клубе защитник 5 раз появлялся в официальных встречах и участвовал в октябрьском спарринге против "Оболони".
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Опубликовал: Александр Симченко
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