Карпаты заинтересовались одним из лучших бомбардиров чемпионата Албании

Нападающий албанского клуба "Динамо Сити" / "Динамо" (Тирана) Батон Забергия находится в интересах "Карпат". Об этом сообщает источник, приближенный к клубу.

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23-летний Забергия отыграл 25 матчей, забил 10 голов в чемпионате Албании в этом сезоне и входит в топ-4 ведущих бомбардиров кампании.

Форвард перебрался в Тирану в августе 2023-го. До этого он выступал у себя на родине в составе "Дреницы", "Гьилани" и "Вуштррии". Его рыночная стоимость оценивается в 386 тысяч евро.