Еще -1 украинец? ЛНЗ и Шахтер ведут переговоры по защитнику
Обе стороны заинтересованы договориться
Фото: ФК Шахтер Донецк
Защитник "Шахтера" Виктор Корниенко может стать игроком ЛНЗ. Такое решение принял главный тренер черкасской команды Роман Григорчук по итогам просмотра.
Стороны согласовывают детали личного соглашения. Ожидается, что это будет полноценный трансфер, а не аренда. Ориентировочно контракт украинского защитника с "фиолетовыми" будет рассчитан на полтора года до лета 2026-го.
Корниенко первую часть УПЛ 2024/25 провел в аренде в "Ворскле". Соглашение с "горняками" было рассчитано на сезон, но полтавский клуб больше не рассчитывает на Виктора.
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Источник:Sport.ua
Опубликовал: Александр Симченко
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