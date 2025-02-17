Еще -1 украинец? ЛНЗ и Шахтер ведут переговоры по защитнику

Защитник "Шахтера" Виктор Корниенко может стать игроком ЛНЗ. Такое решение принял главный тренер черкасской команды Роман Григорчук по итогам просмотра.

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Стороны согласовывают детали личного соглашения. Ожидается, что это будет полноценный трансфер, а не аренда. Ориентировочно контракт украинского защитника с "фиолетовыми" будет рассчитан на полтора года до лета 2026-го.

Корниенко первую часть УПЛ 2024/25 провел в аренде в "Ворскле". Соглашение с "горняками" было рассчитано на сезон, но полтавский клуб больше не рассчитывает на Виктора.