Рух просматривает футболистов Шахтера и Александрии. Новичок-африканец – в шаге от контракта с клубом

На просмотре львовской команды находится центральный защитник Роман Савченко, принадлежащий "Шахтеру" и завершивший свое арендное соглашение с "Черноморцем", а также форвард "Александрии" Владислав Погорелый.

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Также отмечается, что "Рух" должен объявить о подписании африканского нападающего, удачно проявившего себя на сборах.

Роман Савченко трижды появлялся на поле в текущем сезоне, а раньше отыграл 18 поединков в "Александрии". Владислав Погорелый провел 22 встречи за первую команду "горожан", также играл за дубль во Второй лиге. Форвард также воспитанник "Шахтера".