Черноморец решил оставить в составе трех легионеров после просмотра

"Моряки" почти закрыли вопрос трансферного бана и активно работают над оформлением сотрудничества с новыми футболистами.

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Источник сообщает, что "черно-синие" заключили соглашение с грузинским полузащитником Георгием Робакидзе. В процессе оформления документов находятся панамский игрок Анель Райс и таджикистанец Хусрав Тоиров, который будет выступать в коллективе на правах аренды из донецкого "Шахтера".

Также отмечается, что одесский клуб выиграл конкуренцию за Эмиля Мустафаева, которым также интересовалась "Оболонь", однако футболист выбрал вариант с "Черноморцем". Ранее в команде Бабича появился левый защитник Райан Карлос.