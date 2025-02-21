  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Трансферы
  4. Черноморец решил оставить в составе трех легионеров после просмотра
В тренде

Черноморец решил оставить в составе трех легионеров после просмотра

Трансферы
Обновлено

Тренерский штаб доволен новичками

Черноморец решил оставить в составе трех легионеров после просмотра

shakhtar.com

Новина українською

"Моряки" почти закрыли вопрос трансферного бана и активно работают над оформлением сотрудничества с новыми футболистами.

Читайте такжеЧерноморец подписал бразильского левого защитника

Источник сообщает, что "черно-синие" заключили соглашение с грузинским полузащитником Георгием Робакидзе. В процессе оформления документов находятся панамский игрок Анель Райс и таджикистанец Хусрав Тоиров, который будет выступать в коллективе на правах аренды из донецкого "Шахтера".

Также отмечается, что одесский клуб выиграл конкуренцию за Эмиля Мустафаева, которым также интересовалась "Оболонь", однако футболист выбрал вариант с "Черноморцем". Ранее в команде Бабича появился левый защитник Райан Карлос.

По теме
yellow-arrow
Рух просматривает футболистов Шахтера и Александрии. Новичок-африканец – в шаге от контракта с клубом
yellow-arrow
Черноморец подписал бразильского левого защитника
yellow-arrow
Еще -1 украинец? ЛНЗ и Шахтер ведут переговоры по защитнику
Черноморец (Одесса) Хусрав Тоиров Эмиль Мустафаев
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости